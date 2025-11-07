Зеленский согласовал назначение полковника Черевашенко командующим беспилотных систем ПВО: чем он известен

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение командующего беспилотных систем противовоздушной обороны – заместителя командующего Воздушными силами ВСУ. Им стал полковник Юрий Черевашенко, который участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО и занимался дронами-перехватчиками.

Видео дня

На новой должности он должен масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах, отметил гарант. Он сообщил, что соответствующий приказ уже подписал министр обороны Денис Шмыгаль.

"Перед новым руководителем стоит много задач, которые мы утвердили на Ставке. В частности, это активное внедрение беспилотников, а именно – дронов-перехватчиков, усиление нашей системы ПВО новейшими образцами вооружения", – сказал глава государства.

Что известно о Черевашенко

В прошлом году мы писали о том, что для усиления противовоздушной обороны Киева была создана отдельная военная группировка ПВО для защиты воздушного пространства над столицей. Источники тогда сообщали, что командовать новой военной структурой должен был полковник Юрий Черевашенко.

Ранее полковник работал в должности начальника отдела развития, заместителя командующего войсками противовоздушной обороны Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Это не "кабинетный" военный. Именно Черевашенко вместе с полковником Александром Павлюком создавал первую группу из тридцати мобильных бригад быстрого реагирования ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подтвердил намерения отечественной оборонной промышленности и Вооруженных сил Украины. По его словам, уже до конца осени 2025 года Украина намерена производить 600-800 дронов-перехватчиков в сутки. Но для этого нужны некоторые условия.

Глава государства также говорил о том, что самым экономным методом борьбы с иранскими беспилотниками "Шахед" является применение дронов-перехватчиков. По его словам, сейчас их эффективность составляет около 68%, и этот показатель должен повышаться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!