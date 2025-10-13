'Эффективность достигает 68% и будет увеличиваться': Зеленский назвал самый дешевый способ уничтожать 'Шахеды'

Президент Владимир Зеленский заявил, что самым экономным методом борьбы с иранскими беспилотниками "Шахед" является применение дронов-перехватчиков. По его словам, нынешняя эффективность таких перехватчиков составляет около 68%, и этот показатель должен повышаться.

В интервью Fox News также обратил внимание на соотношение стоимостей: один перехватчик стоит примерно 3-5 тысяч долларов, тогда как стоимость одного "Шахеда" может достигать 150 тысяч долларов. Поэтому Зеленский подчеркнул экономическую целесообразность массового производства перехватчиков.

Зеленский – о дронах-перехватчиках

По словам президента, несколько компаний уже наладили массовое производство дронов-перехватчиков. Он констатировал, что Европа и США признают эту технологию как эффективное и дешевое средство противодействия "Шахедам".

На сегодня, по словам президента, показатель успешного уничтожения вражеских беспилотников перехватчиками составляет 68%. Зеленский выразил уверенность, что с дальнейшим производством и совершенствованием технологий этот процент будет расти.

"Эти дроны [перехватчики] – самый дешевый способ уничтожать иранские беспилотники, "Шахеды". Кстати, в Европе все это признают, как и в Соединенных Штатах. У нас есть несколько компаний, которые начали массово их производить. Сейчас процент уничтожения 68%. То есть 68% успешного уничтожения, и эта эффективность будет расти", – рассказал президент.

Необходимость финансирования производства БПЛА

Зеленский отметил, что ключевым вопросом является надлежащее финансирование развертывания производства перехватчиков.

"Один такой перехватчик стоит примерно от 3 до 5 тысяч долларов", – сказал Зеленский, добавив при этом, что стоимость одного "Шахеда" может достигать 150 тысяч долларов. "Проблема в том, что нам нужны тысячи перехватчиков".

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия не прекращает террористические атаки по Украине. Только за последнюю неделю захватчики выпустили по Украине более 3100 дронов и 92 ракеты.

