Зеленский присвоил генеральские звания нескольким военным командирам: что о них известно

24 февраля, в годовщину полномасштабного российского вторжения президент Владимир Зеленский присвоил новые воинские звания четырем командирам. Звания генералов получили Олег Апостол, Павел Палиса, Ярослав Сидоров и Руслан Шевчук.

Соответствующие указы глава государства подписал 24 февраля. Документы обнародовали на официальном сайте президента Украины.

Олег Апостол

Указом № 152/2026 от 24 президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора бригадному генералу Олегу Апостолу.

"Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Апостолу Олегу Орестовичу – командующему Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины", – говорится в тексте указа.

Что известно о военном

Олег Апостол родился 17 апреля 1987 года в Ивано-Франковске. В июне 2025 года его назначили командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ, до этого он возглавлял 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

В 2008 году окончил Национальную академию Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. С 2014 года участвовал в боях на востоке Украины, в частности при освобождении Николаевки и Славянска. За боевые заслуги был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

С 2022 года является полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого. После начала полномасштабной войны участвовал в обороне Николаевщины, а впоследствии его подразделения действовали в Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

В феврале 2024 года получил звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда". В конце 2024 года его назначили заместителем Главнокомандующего ВСУ, в феврале 2025 года он стал бригадным генералом, а 3 июня возглавил Десантно-штурмовые войска.

Павел Палиса

Указом №153/2026 глава государства присвоил заместителю руководителя Офиса президента Павлу Палисе звание бригадного генерала. До этого тот имел звание полковника.

"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Палисе Павлу Сергеевичу – Заместителю Руководителя Офиса Президента Украины", – говорится в тексте указа.

Что известно о военном

В 2007 году Павел Палиса завершил обучение во Львовском институте сухопутных войск Национального университета "Львовская политехника". В 2019 году окончил командно-штабной институт Национального университета обороны Украины.

Из-за начала полномасштабного вторжения России он прервал обучение в Командно-штабном колледже армии США, однако в июне 2022 года получил диплом этого заведения. В январе 2023 года Палиса был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В 2023 году он возглавил 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр" и командовал подразделением во время обороны Бахмута, в Донецкой области.

29 ноября 2024 года Павла Палису назначили заместителем руководителя Офиса президента.

Ярослав Сидоров

Указом №154/2026 Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру 17 армейского корпуса оперативного командования "Юг" Ярославу Сидорову.

"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Сидорову Ярославу Игоревичу – командиру 17 армейского корпуса оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", – говорится в документе.

Что известно о военном

В 2007 году Ярослав Сидоров завершил обучение в Харьковском институте танковых войск и начал службу в одной из танковых бригад.

С 2014 года участвовал в боях на востоке Украины, а с 2015-говозглавлял танковый батальон. После обучения в Национальном университете обороны Украины Сидорова назначили начальником штаба 1-й отдельной танковой бригады.

Во время полномасштабного вторжения России командовал 17-й отдельной танковой бригадой, а в 2024 году возглавил 14-ю отдельную механизированную бригаду.

За боевые заслуги 3 июля 2015 года военный награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Руслан Шевчук

Указом №155/2026 президента Украины присвоил Руслану Шевчуку звание бригадного генерала.

"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Шевчуку Руслану Николаевичу – командиру 15 армейского корпуса оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", – говорится в указе главы государства.

Что известно о военном

В 2019 году Руслан Шевчук участвовал в многонациональных учениях Combined Resolve XII в Германии. Механизированная рота под его руководством получила высокие оценки американских инструкторов. Он также участвовал в проведении международных учений "Cossack Mace – 2021" и "Быстрый трезубец" в 2021 году.

Служил заместителем командира 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", с 21 января 2022 года возглавил эту бригаду. В 2023 году стал командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады.

20 июня 2022 года Шевчук был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, 11 мая того же года получил орден Богдана Хмельницкого III степени.

