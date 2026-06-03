Затопило крыши, подвалы, подъезды и улицы: Ивано-Франковск накрыл залповый ливень. Фото и видео

Внезапная непогода в среду, 3 июня, накрыла Ивано-Франковск. Из-за сильного ливня значительная часть городских улиц оказалась под водой, а дороги местами напоминает реки.

Видео дня

Из-за интенсивных осадков система водоотведения не смогла быстро справиться с большим объемом дождевой воды. Люди назвали ливень "залповым" из-за его внезапности и скорости.

"Всего 20 минут ливня затопило все улицы города. Система водоотвода не справляется", – жалуются они.

Горожане активно делятся в соцсетях видео последствий непогоды.

На кадрах видно потоки воды на проезжих частях. На отдельных улицах автомобили были вынуждены двигаться почти сплошным водным потоком, а пешеходы искали возможность обойти подтопленные участки.

Больше всего проблем возникло в местах, где во время сильных осадков традиционно скапливается вода. Из-за интенсивности дождя ливневая канализация не успевала ее отводить, поэтому уровень подтопления на некоторых улицах быстро рос.

Как сообщал OBOZ.UA, Украину и в четверг, 4 июня, накроет неустойчивая погода с дождями в отдельных регионах. Синоптики предупреждают об облачности с прояснениями и локальных осадках в течение всех суток.

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