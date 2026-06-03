Украину накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз на четверг. Карта

Украину в четверг, 4 июня, накроет неустойчивая погода с дождями в отдельных регионах. Синоптики предупреждают об облачности с прояснениями и локальных осадках в течение суток.

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Температура воздуха будет оставаться умеренно теплой, без резких колебаний. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В северных регионах ночью ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Температура воздуха составит от +12 до +14 градусов, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Днем осадков не прогнозируется, сохранится облачность с прояснениями, температура поднимется до +20...+22 градусов, ветер усилится до 5-10 м/с.

На юге ночью будет облачно с прояснениями без осадков, температура воздуха будет держаться в пределах +12...+14 градусов. Днем местами возможны кратковременные небольшие дожди, воздух прогреется до +24...+26 градусов. Ветер юго-восточный 5–10 м/с.

В западных областях ночью осадков не ожидается, сохранится облачность с прояснениями, температура составит +12...+14 градусов. Днем прогнозируется дождь, воздух прогреется до +20...+22 градусов, ветер усилится до 7-12 м/с.

На востоке в ночное время также без осадков, облачно с прояснениями, температура +14...+16 градусов. Днем местами возможны небольшие кратковременные дожди, температура составит +21...+23 градуса, ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В Киеве ночью прогнозируется облачность с прояснениями и кратковременный небольшой дождь, температура +12...+14 градусов. Днем также возможны небольшие осадки, воздух прогреется до +20...+22 градусов, ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве в течение третьего месяца весны 2026 года климатологами было зафиксировано три температурных рекорда. Теплее всего было 6 мая, когда максимальная температура повысилась до 29,9°С.

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