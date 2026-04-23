Защитница 'Азовстали' Шумовецкая получила квартиру от Рината Ахметова

Защитница Мариуполя Яна Шумовецкая получила ключи от собственной квартиры по программе "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует в партнерстве с проектом "Сердце Азовстали".

Яна Шумовецкая в "Азове" с 2017 года, прошла путь от обычной делопроизводительницы до офицера. Полномасштабную войну она встретила в Мариуполе. Все время находилась в городе с подразделением, в апреле смогли прорваться на "Азовсталь". 18 мая 2022 года вышла в плен и попала в печально известную Еленовку. Яна пробыла в неволе четыре месяца – до обмена 21 сентября. Она вернулась домой, но сердце осталось там. Ведь ее муж – тоже военный – до сих пор находится в плену.

"Когда мы вышли из "Азовстали" и я понимала, что нас разделяют, я просто растерялась. Что теперь будет, что делать? Мне очень повезло, что меня тогда поменяли в том большом обмене, где было двести с лишним человек, и я надеялась, что после одной ночи так же повезет и ему, что это не затянется на такое долгое время. Но уже который год я до сих пор жду, когда поменяют пленных", – говорит Яна.

Сейчас Яна продолжает поддерживать собратьев и верить в силу обменов. Она знает: самая главная встреча еще впереди, и теперь она имеет место, где сможет наконец сказать мужу: "Мы дома".

"Я очень благодарна за то, что вы дали мне такую возможность – иметь дом, о котором я очень долго мечтала. Когда ты получаешь свое жилье, понимаешь, что это твой уголок, что ты сюда можешь вернуться, закрыться и побыть сам с собой – это ощущение дома, этого очень не хватало", – признается Яна.

Ключи защитнице вручили и поздравили ее с новосельем председатель наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко и генеральный директор Фонда Рината Ахметова Ксения Сухова.

"Мы должны были сделать так, чтобы, когда вы пришли, вам понравилось, чтобы все было: и мебель, и полностью оборудованная квартира с ремонтом. Такую задачу нам ставит Ринат Ахметов. И когда вы говорите: "Мне нравится, я дома", – значит мы справились с задачей", – подчеркнула Ксения Сухова.

Также среди первых гостей семьи в новом доме был заместитель командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Святослав "Калина" Паламар. По его словам, такая поддержка чрезвычайно важна для каждого воина:

"О наших ребятах и девушках заботятся, обеспечивают их жильем в том числе. Очень важно отметить, что уже четвертый год войны, и наши до сих пор в плену. Мы понимаем сложности, мы понимаем, как трудно их освобождать из плена. Наше руководство военно-политическое должно делать все возможное, чтобы ребята были дома, как раньше".

Глава наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко объяснила философию проекта:

""Сердце Азовстали" за три года работы разработало и протестировало уникальную экосистему поддержки защитников, в основе которой – комплексность. Это не только о лечении или психологической поддержке, но и о сообществе единомышленников, поиск нового назначения, закрытие бытовых потребностей. Все это формирует путь посттравматического роста защитников. И Фонд Рината Ахметова играет в этом большую роль, обеспечивая защитников и защитниц с I или II группой инвалидности собственными квартирами", – отметила Наталья Емченко.

За последние 3 года по программе "Дома" защитники и защитницы Мариуполя уже получили более 320 квартир от Рината Ахметова.