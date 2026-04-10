Защитник Мариуполя Кирилл Тюрнев провел тренинг по посттравматическому росту для ветеранов

Защитник Мариуполя и амбассадор ОО "Сердце Азовстали" Кирилл Тюрнев провел встречу-тренинг по посттравматическому росту для военных, которые проходят лечение в больнице "Адонис".

Во время встречи он поделился собственным опытом – от состояния после пережитых боев и плена до восстановления и внутренних изменений, которые стали возможными благодаря поддержке проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали". По его словам, именно работа над собой и переосмысление пережитого помогли ему не только вернуться к жизни, но и найти новую роль – поддерживать других.

Кирилл рассказал о философии посттравматического роста – подход, который предусматривает не избежание боли, а ее проживание и трансформацию во внутреннюю силу и новые смыслы. Он также отметил риски другого пути – когда человек пытается заглушить травматический опыт алкоголем, наркотиками, изоляцией или бегством в социальные сети.

Во время тренинга защитники активно участвовали в разговоре, задавали сложные и личные вопросы и делились собственными переживаниями. Участники быстро установили доверие, обменялись контактами и договорились о дальнейшей работе и индивидуальных консультациях.

Кирилл Тюрнев предложил ветеранам свою поддержку как тренер посттравматического роста и проводник в процессе восстановления в рамках программ "Сердца Азовстали".

В организации подчеркивают, что "Сердце Азовстали" активно адаптирует и внедряет в Украине современные методики посттравматического роста. В будущем этот подход должен стать новой нормой ветеранской политики – такой, что помогает не только восстанавливаться после травмы, но и строить новое качество жизни после пережитого. В частности, организация готовит тренеров по посттравматическому росту из числа защитников Мариуполя, которые помогают другим военным и ветеранам по принципу "равный-равному".