Защитник Мариуполя Кирилл Тюрнев после плена РФ стал тренером по посттравматическому росту после плена РФ

Защитник Мариуполя, пограничник Кирилл Тюрнев, который прошел бои за "Азовсталь", получил ранения и пережил плен, после возвращения стал тренером по посттравматическому росту в рамках проекта "Сердце Азовстали". Сегодня он помогает другим военным восстанавливаться и находить внутреннюю опору после пережитого.

После освобождения из плена Кирилл столкнулся с глубоким внутренним кризисом, однако поддержка побратимов и близких помогла ему постепенно вернуться к жизни. По его словам, именно люди рядом стали тем ресурсом, который позволил выйти из самого темного периода и начать путь восстановления.

Впоследствии защитник присоединился к проекту "Сердце Азовстали", который адаптирует и развивает в Украине методики посттравматического роста в формате "равный – равному", что предусматривает поддержку ветеранов людьми с подобным опытом. Кирилл убежден: именно такой подход позволяет быстрее наладить доверие и эффективнее помочь тем, кто возвращается с войны или плена.

Сегодня он проводит тренинги для военных, которые проходят адаптацию после фронта или неволи. Работает с защитниками, которые возвращаются из плена в результате обменов. Его цель – помочь собратьям вернуть веру в себя, найти ресурс для жизни и трансформировать пережитый опыт в силу для дальнейшего развития.

"Они способны на все. Они очень сильные люди. Они уже прошли то, что многие не проходили. И если они это пережили – они смогут двигаться дальше", – отмечает Кирилл Тюрнев.

В "Сердце Азовстали", амбассадором которого является Тюрнев, подчеркивают: внедрение подходов посттравматического роста является важной частью поддержки ветеранов и должно стать неотъемлемой составляющей современной ветеранской политики в Украине.