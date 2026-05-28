Защитник Мариуполя Денис Ганжа получил квартиру от Рината Ахметова

Мария Шевчук
Новости. Общество
Защитник Мариуполя Денис Ганжа получил ключи от собственной квартиры по программе "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует в партнерстве с проектом "Сердце Азовстали".

Денис – коренной мариуполец, в рядах ВСУ служит с 2017 года. В начале апреля 2022 года во время ожесточенных боев за родной город военный попал под артиллерийский обстрел и получил тяжелые ранения. Десять дней он оставался неподвижным в укрытии, куда впоследствии ворвались российские военные. Так Денис оказался в плену, где его удерживали более двух месяцев.

Летом 2022 года тяжелораненного защитника удалось вернуть домой в рамках обмена. Сначала Денис получил комплексную медицинскую помощь по программе "Здоровье" от "Сердца Азовстали". Теперь у него есть собственное жилье – пространство для восстановления и место, где можно спокойно строить планы на будущее.

"Я благодарен Ринату Ахметову за то, что он делает для всех военных. Мы потеряли все, а он помогает нам встать на ноги и дает шанс снова нормально идти по жизни. Спасибо вам большое за это", – поделился эмоциями Денис.

Поздравить защитника с новосельем посетили Наталья Емченко – председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова и Ксения Сухова – генеральный директор Фонда. Они отметили, что искренне рады помочь герою начать новый этап жизни в собственной квартире.

"Хочу передать вам от Рината Ахметова слова благодарности за героическую оборону города Мариуполя, за все, что вы сделали и делаете для нашей страны. Мы это очень ценим, и все проекты и программы, которые созданы для защитников Мариуполя, направлены на их достойную жизнь", – отметила Ксения Сухова.

Сейчас Денис планирует начать собственный бизнес и, имея надежную опору в виде квартиры, уверенно смотрит в будущее.

По словам Натальи Емченко, поддержка защитников Мариуполя и обеспечение их жильем является стратегической целью проекта, которая уже дает конкретные результаты:

"Мы подбираемся к цифре в 330 квартир, как я говорила, до конца года у нас задача выдать не менее 400 домов".

Программа "Дома" предусматривает обеспечение квартирами защитников Мариуполя с инвалидностью I и II группы. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к наполненной жизни после боев и плена.

