Защитник Мариуполя Богдан Марковций получил квартиру от Рината Ахметова

Защитник Мариуполя Богдан Марковций получил ключи от собственной квартиры по программе "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует в партнерстве с проектом "Сердце Азовстали".

К полку "Азов" Богдан присоединился в 2016 году. Полномасштабное вторжение встретил в Мариуполе, где участвовал в обороне города. В конце марта 2022 года во время боевого задания получил тяжелое ранение. После оказания первой помощи его эвакуировали в госпиталь на "Азовстали", где ему провели операцию, а затем доставили вертолетом в Киев во время спецоперации ГУР.

Сейчас Богдан Марковций комиссован со службы. Он перенес ряд сложных операций и продолжает длительный путь восстановления. Собственная квартира станет для него фундаментом возвращения к гражданской жизни – безопасным пространством для восстановления и местом, где он сможет планировать будущее.

"Я хочу выразить большую благодарность Ринату Ахметову. Спасибо за такой ценный подарок. Если честно, у меня не хватает слов. Я настолько поражен, что даже не знаю, как отблагодарить", – говорит военный.

Ключи от дома защитнику вручили председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко и генеральный директор Фонда Ксения Сухова. Они поздравили Богдана с новосельем и поблагодарили за его мужество и защиту страны.

"Сегодня мы имеем очень важную миссию – от Фонда Рината Ахметова вместе с "Сердцем Азовстали" передать вам эту уютную, светлую, а главное – вашу собственную квартиру. Я знаю, что вы были вынуждены завершить службу. Надеюсь, вы найдете себя в чем-то новом вместе с "Сердцем Азовстали". Мы всегда рядом и обязательно поможем вам в построении вашего будущего", – отметила Ксения Сухова, поздравляя защитника.

Наталья Емченко подчеркнула, что помощь защитникам Мариуполя является одним из приоритетных направлений работы, а обеспечение воинов жильем – стратегической задачей проекта, которая уже имеет весомые результаты:

"С октября 2023 года, когда господин Ахметов принял решение, что "Сердце Азовстали" будет обеспечивать квартирами военных с I и II группами инвалидности, мы уже передали более 300 домов. До конца этого года планируем выйти на показатель в 400 квартир".

За последние три года по программе "Дома" защитники и защитницы Мариуполя уже получили более 320 квартир от Рината Ахметова.