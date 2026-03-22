Защищал Украину с 2022 года: на фронте погиб старший сержант, пограничник с Винниччины. Фото

На войне против российских оккупантов погиб 34-летний Сергей Бруштинский. В воскресенье, 15 марта, наш защитник принял свой последний бой в районе населенного пункта Лозовое на Донетчине.

Трагическую новость подтвердил мэр Могилев-Подольского (Винницкая область) Геннадий Глухманюк. "Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего... Светлая память и вечная слава Герою Украины", – написал он в Facebook.

Что известно о воине Сил обороны

Бруштинский Сергей Сергеевич, 1992 г.р., – пограничник из Могилев-Подольской громады, который стоял на защите страны от российского агрессора с марта 2022 года.

Он был старшим сержантом. Служил инспектором пограничной службы 1 категории – начальником третьей группы второго огневого отделения пограничной заставы 100–155 мм самоходных гаубиц четвертого отдела пограничной службы (тип С) ПКШР огневой поддержки.

