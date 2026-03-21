"Был мужественным воином, преданным своему делу": на войне погиб защитник с Тернопольщины. Фото
На фронте погиб военный с Тернопольщины Даниил Олексюк. Жизнь смелого бойца оборвалась в Донецкой области, в результате российского обстрела.
Об этом сообщили в Копыченском городском совете. Герой до последнего стоял на защите своей страны и людей.
"С глубокой скорбью сообщаем о гибели нашего защитника – старшего сержанта Олексюка Даниила Олеговича, 02.01.1998 года рождения, инструктора по боевой подготовке отделения инструкторов секции подготовки НГУ", – говорится в сообщении.
Что известно о военном
Даниил отличался искренностью и оптимизмом, "был мужественным воином, преданным своему делу". Мужчина поддерживал новобранцев и передавал им уверенность и боевой дух.
Сердце защитника остановилось 1 февраля 2026 года во время удара вражеского КАБа на Краматорском направлении.
"Его жизнь рано оборвалась, однако до последнего своего вздоха Даниил стоял на защите Украины, и его подвиг будет жить вечно в наших сердцах", – отмечается в сообщении.
Копыченский городской совет выразил искренние соболезнования родным и близким Героя.
О дате прибытия кортежа с телом защитника и время похорон сообщат позже.
