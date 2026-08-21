Защищал Украину с 18 лет: в Донецкой области погиб командир танка Григорий Дегтярь. Фото

Защищая Украину, погиб молодой командир танка Григорий Дегтярь. В ряды Вооружённых сил Украины он вступил, едва достигнув совершеннолетия.

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Жизнь воина оборвалась, когда ему было 26 лет; дома его ждали жена и четверо детей. О потере сообщили в Каневском городском совете.

Что известно о Герое

Григорий Дегтярь родился 30 марта 2000 года в Днепропетровской области.

Едва достигнув совершеннолетия, он связал свою жизнь с защитой Украины: тогда еще совсем юноша, Григорий начал службу в Вооруженных силах Украины по контракту. И с тех пор военная служба, как говорят в горсовете Канева, стала неотъемлемой частью жизни молодого защитника.

"После начала полномасштабного вторжения его жизненный путь был связан с Каневом (Черкасская область. – Ред.). В рядах ВСУ военнослужащий занимал должность командира танка 3-го танкового экипажа 3-го танкового взвода 3-й танковой роты танкового батальона", – уточнили в Каневском горсовете

16 августа этого года Григорий погиб в Донецкой области при выполнении боевого задания.

"Он остался верен военной присяге до последнего вздоха, выполняя свой воинский долг и защищая Украину. У погибшего Героя остались жена и четверо несовершеннолетних детей, родные, близкие и друзья", – отметили в горсовете.

21 августа с Героем прощаются в Каневе. Церемония прощания начнётся в 10:30 в Успенском соборе.

Похоронят воина на центральном кладбище города.

День прощания с Героем в Каневской громаде объявлен днем траура.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб актер Игорь Постолов. Ведущий артист Центра современного искусства "ДАХ" защищал Украину на Донецком направлении – на своей малой родине: Игорь родился в ныне оккупированном Светлодарске.

Защитнику было 40 лет.

Также жизнь за Украину отдал уроженец Севастополя с позывным "Папай". Андрей Гецко с началом оккупации полуострова в 2014 году уехал из Крыма, его мать и сестры остались там, а когда Андрей вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения – отреклись от него.

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