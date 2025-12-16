Запеченный картофель будет иметь невероятно хрустящую корочку: добавьте три ингредиента

Запеченный картофель – это королева рождественского стола, но для того, чтобы он был вкусным и имел хрустящую и золотистую корочку, надо правильно его готовить.

Известный шеф-повар Джеймс Мартин недавно поделился своими лучшими советами по приготовлению идеального картофеля на праздничный стол, пишет Express.

Так, кулинарный эксперт утверждает, что секрет золотистой, хрустящей корочки заключается в том, чтобы разогреть противень с маслом, оливковым маслом и говяжьим жиром в духовке перед тем, как положить туда картофель. Хотя это может показаться странным, если хорошо разогреть противень, картофель мгновенно поджарится, запустив процесс хрустящей корочки. Этот метод предотвращает впитывание лишнего масла или масла картофелем, тем самым избегая размягчения, жирности или комковатости.

Как приготовить идеальный запеченный картофель с пармезаном

Ингредиенты (на восемь порций):

2 кг картофеля (очищенного)

100 г г говяжьего жира

100 г сыра пармезан

50 мл оливкового масла

50 г сливочного масла

Морская соль (для варки)/

Способ приготовления

Сначала разогрейте духовку до 180°C (газовая отметка 6). Разрежьте крупный картофель пополам, чтобы все кусочки были примерно одинакового размера, затем добавьте соль в кастрюлю с водой.

Положите картофель в подсоленную воду и доведите до кипения. Варите его примерно три-четыре минуты.

После приготовления слейте воду с картофеля и хорошо встряхните его в дуршлаге. Этот трюк чрезвычайно важен, поскольку он делает поверхность картофеля шероховатой, создавая больше борозд, которые прекрасно поджарятся в духовке.

Вылейте говяжий жир, масло и масло на свободный противень и поставьте его в духовку на несколько минут, чтобы разогреться.

Когда противень хорошо нагреется, положите туда картофель, равномерно распределив его, чтобы он не лежал друг на друге.

Хорошо запекайте картофель 40-45 минут. После полной готовности посыпьте его пармезаном и осторожно разомните поверхность картофеля тыльной стороной ложки.

Верните картофель на 10 минут в духовку, и получите идеальное блюдо.

