Заморозки, снег и град: синоптик дал прогноз на неделю и рассказал, когда ждать потепления в Украине. Карта

Теплая и солнечная весна продолжает медлить с приходом в Украину. В течение ближайших дней на территории нашего государства будет преобладать холодная и неустойчивая погода, с ночными заморозками и осадками различной интенсивности.

Несколько теплеть начнет лишь ближе к концу недели. Прогноз погоды на следующие семь дней сделал синоптик Игорь Кибальчич.

На Украину снова надвигается холодный арктический воздух

На рубеже апреля и мая, по словам Кибальчича, атмосферная циркуляция над территорией Украины будет способствовать проникновению новых порций холодного арктического воздуха. Поэтому температурный фон останется существенно ниже климатической нормы во всех регионах нашей страны.

В ночное время будут фиксироваться заморозки не только на поверхности почвы, но и в воздухе, особенно в западных и северных областях. И только в конце недели наметится тенденция к постепенному потеплению.

Погода в понедельник, 27 апреля

В понедельник, 27 апреля, в большинстве областей Украины ожидается сухая и холодная погода, без осадков. Лишь на крайнем востоке и местами на Сумщине пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер западный/северо-западный, 7 – 12 м/с, днем в большинстве регионов, кроме западной части, порывы, 15 – 20 м/с .

Температура воздуха в ночное время составит +1...+6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-4 °С; в дневные часы +8...+13 °С.

Погода во вторник, 28 апреля

Во вторник, 28 апреля, под влиянием области повышенного атмосферного давления на большей части территории страны будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Лишь днем на Левобережье возможен слабый дождь с ледяной крупой.

Ветер западный, 5 - 10 м/с.

Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +1...+6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-4 °С (за исключением южной половины и Крыма); днем +10...+16 °С.

Погода в среду, 29 апреля

В среду, 29 апреля, ночью без осадков, днем в большинстве областей Украины, кроме западных регионов, пройдут небольшие, временами умеренные дожди, на севере – с мокрым снегом.

Ветер ночью переменных направлений, днем северо-западный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7 °С, в северных и западных областях заморозки в воздухе 0...-4 °С. Днем воздух прогреется до +8...+13 °С, на Закарпатье и в Крыму +14...+16 °С.

Погода в четверг, 30 апреля

В четверг, 30 апреля, ночью существенных осадков не ожидается. Днем в большинстве областей, кроме западной части, пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза и мелкий град.

Ветер северо-западный, 5 - 10 м/с, при грозах порывистый.

Температура ночью будет колебаться в диапазоне +1...+6 °С, в северных и западных областях заморозки в воздухе 0...-3 °С. Днем воздух прогреется до +10...+15 °С.

Погода в пятницу, 1 мая

В пятницу, 1 мая, ночью на крайнем западе страны, днем также в северных, восточных и местами центральных областях ожидаются небольшие, временами умеренные дожди.

Ветер удержится преимущественно северо-западного направления, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +2...+7 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °С; днем +10...+16 °С.

Погода в субботу, 2 мая

В субботу, 2 мая, на всей территории Украины прогнозируется устойчивая погода, без осадков. Лишь днем на востоке и в Приазовье возможен небольшой дождь.

Ветер северного направления, 5 - 10 м/с.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +2...+7 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °С; днем +12...+17 °С, в северо-восточных регионах около +10 °С.

Погода в воскресенье, 3 мая

В воскресенье, 3 мая, под влиянием антициклона будет преобладать малооблачная погода без осадков. Лишь днем в Приазовье и Крыму пройдут дожди.

Ветер переменных направлений, 5 - 10 м/с.

Температура ночью составит +2...+7 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 °С; днем +15...+20 °С, на крайнем западе до +22 °С.

Как писал OBOZ.UA, ранее о том, что тепла не будет всю следующую неделю, предостерегла синоптик Наталья Диденко.

Она прогнозирует, что ветер будет оставаться порывистым и некомфортным, местами с порывами до штормовых значений. А вот дождей будет несколько меньше.

