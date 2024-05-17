Заморозки сменятся грозами: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 18 мая

В субботу, 18 апреля, в большинстве регионов Украины после затяжного периода похолодание наконец-то потеплеет. Но во многих областях погода будет дождливая.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в Украине в этот день будет облачная погода с прояснениями.

Атмосферные фронты принесут осадки в выходные. В субботу в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха повысится.

18 апреля в Закарпатье, Прикарпатье, днем и в большинстве районов Левобережья ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер будет переменных направлений, а его скорость будет составлять 3-8 м/сек. Однако в выходные в большинстве областей будут преобладать воздушные потоки с юга, которые принесут тепло.

Температура на выходных будет достаточно комфортной. Ночью ожидается +7...+12, а в дневные часы +18...+23. Традиционно прохладнее будет в Карпатах, где ночью столбики термометров опустятся до +3...+8, днем температура воздуха будет +12...+17°.

В Киеве и области в субботу, 18 апреля, облачно с прояснениями и без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В столице днем столбики термометров будут показывать +21...+23, ночью около +10.

Температура по области ночью +6...+, днем +18...+23.

Метеорологи предупредили украинцев о пожарной опасности в ближайшие дни.

18 мая в Украине кроме Крыма, Закарпатской, Херсонской и Кировоградской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики спрогнозировали в начале июня в Украине сильные дожди со шквалами. Однако в общем лето будет на один-два градуса теплее нормы, и уже во второй половине июня придет жара.

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