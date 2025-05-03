Заморозки, грозы, а иногда даже град: чем удивит погода в субботу, 3 мая

В Украине на протяжении всех суток 3 мая сохранится переменная облачность. Согласно последнему прогнозу погоды, ночью на северо-западе страны, а днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Более того, на западе страны в отдельных районах будет град.

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Об этом рассказали специалисты Укргидрометцентра. Они добавили, что сутки также ожидаются ветреными – преимущественно юго-западный ветер будет иметь скорость 7-12 м/с, а в западных и северных областях местами порывы до 15-20 м/с.

Температура на Левобережье и в Крыму ночью 1-6° тепла. На поверхности грунта заморозка 0-5°. Однако днем здесь температура будет 15-20° тепла. На остальной территории ночью 3-8° тепла, в западных областях до 12°, днем 19-24°, на побережье морей 13-18°.

Из-за указанных заморозков на поверхности почвы на Левобережье и в Крыму, а также из-за гроз (местами шквалы 15-20 м/с) и града, синоптики предупреждают о первом, желтом уровне опасности.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта ", – отмечают они.

"В эти дни погоду над территорией Украины будут обуславливать поле пониженного атмосферного давления и атмосферные фронты, которые принесут в западные, северные и большинство центральных областей кратковременные дожди с грозами. Но температурный фон будет испытывать колебания. В воскресенье в большинстве областей минимальные значения будут колебаться 8-14 °, а днем приземный слой воздуха прогреется до 20-27 °. В понедельник в Украине ожидаем понижения дневной температуры до 17-23°, в западных областях до 11-16°", – говорят синоптики.

Также специалисты отмечают, что из-за аномальных погодных условий апреля, в мае Украине грозит маловодие. Наиболее критическая ситуация уже наблюдается в бассейне Южного Буга и реках суббассейнов Среднего и Нижнего Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя в ближайшие дни в Украине ожидаются значительные изменения погодных условий, включая заморозки, ветр и дожди с грозами, в целом температура воздуха будет оставаться достаточно высокой для этого времени года. В большинстве областей на выходных и в начале следующей недели днем столбики термометров поднимутся до +24 градусов.

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