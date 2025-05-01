Заморозки, грозы и до +24: Гидрометцентр предупредил об изменении погоды

В ближайшие дни погода в Украине существенно изменится. Синоптики предупреждают о ночных заморозках на почве, порывах ветра, дождях с грозами и похолодании. Тем не менее температурный фон будет оставаться достаточно высоким для этого времени года – в большинстве регионов на выходных и в начале следующей недели днем воздух будет прогреваться до +24 градусов.

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Более подробным прогнозом погоды в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит.

Погода в пятницу и на выходные: от -5 до +24

В пятницу в Украине не ожидается осадков, однако атмосферный фронт, который переместится из стран Балтии, повлечет ночью в восточных областях небольшой дождь. В дневные часы по всей Украине осадков не будет, сообщил синоптик.

В этот день в западных, северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0...-5 градусов. Впрочем, в целом по всей Украине температура в ночные часы составит +1…+6 градусов, на юге +5…+10 градусов. Днем на всей территории страны, кроме юго-западной части, будет относительно прохладно, +12…+17 градусов, в юго-западной части +16…+23 градуса. На северо-востоке Украины ожидаются довольно низкие температуры по сравнению с другими регионами: +9…+14 градусов.

В начале выходных, в субботу, в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в северо-западной части, днем в западной, северной, а также в Винницкой области и местами в Черкасской "кратковременные дожди с грозами, вызванные поступлением нового атмосферного фронта от циклона, разместившегося над Финляндией", – пояснил Иван Семилит.

В этот день на поверхности почвы синоптики также ожидают заморозки на востоке и северо-востоке страны. Днем +15…+20 градусов. На остальной территории ночью прогнозируется +3…+8 градусов, в западных областях +7…+12 градусов. Днем по всей территории Украины +19…+24 градуса.

В воскресенье и понедельник в Украине, кроме юго-восточной части, ожидаются кратковременные дожди. Ночью, как и в предыдущий день, остается +7…+12 градусов. В дневные часы синоптики обещают +18…+24 градуса, в западных и северных прохладнее, +13…+19 градусов.

Прогноз для Киева и области: майский гром и заморозки

Синоптики предупреждают киевлян и жителей Киевской области о порывах северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду. Кроме того, в пятницу на поверхности почвы ожидаются заморозки, но в воздухе будет +1…+6 градусов. Днем воздух прогреется до +12… +17 градусов.

В начале выходных в Киеве и области ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер будет оставаться, но уже без порывов. Температура ночью +3…8 градусов, днем +19…+24 градусов. В конце этой недели и начале следующей ожидаются кратковременные дожди. Ночью 4 мая и днем 5 мая местами небольшие, уточнил синоптик.

Прогноз погоды на каждый день от Гидрометцентра Украины

Гидрометцентр Украины обнародовал подробные погодные карты для каждого региона Украины на период до 5 мая. Они демонстрируют существенные изменения погоды в ближайшие дни.

В пятницу, 2 мая, на всей территории Украины ожидается погода с прояснениями, осадков не прогнозируется. Ночью в большинстве регионов воздух будет прогреваться до +3…+5 градусов, в то же время на востоке, юго-востоке и юге будет несколько теплее. Там ночью ожидается +5…+10 градусов. Днем прохладнее будет на севере и в центре страны, где ожидается +11… +16 градусов. Самые высокие температурные показатели прогнозируются на западе и юго-западе до +21 градусов.

В субботу, 3 мая, в Украину придут дожди. Осадки ожидаются на севере, западе и центре страны. На остальной территории страны остается сухая погода. В то же время температура будет постепенно повышаться. Теплее всего будет на западе, где ночью ожидается до +10…+12 градусов, днем – до +20…+23 градуса. Прохладнее всего ночью будет на севере и северо-востоке, до +3… +5 градусов, днем воздух будет прогреваться до +19 градусов.

В воскресенье, 4 мая, дожди распространятся почти на всю территорию Украины. Осадков не предполагается только на юге и юго-востоке страны. На западе прогнозируется небольшое похолодание, в то время как на остальной территории температурные показатели будут расти. Теплее всего будет в центе, на юге и на востоке страны, где ночью воздух прогреется до +13 градусов, а днем – до +24 градусов.

В понедельник, 5 мая, небольшие осадки ожидаются везде, кроме восточных регионов. На западе и севере страны ночные температуры будут составлять +5…+12 градусов, дневные – +14…+19 градусов. На остальной территории будет несколько теплее. Ночью прогнозируется до +12…+13 градусов, днем воздух прогреется до +20…+23 градусов.