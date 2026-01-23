Замиокулькас пустит новые побеги: чем подкормить растение

Замиокулькас заслуженно считают одним из самых выносливых комнатных растений, он прощает недостаток света, нерегулярный полив и даже забывчивых владельцев. Но иногда это растение вдруг останавливается в росте. В такой ситуации возникает логичный вопрос: что не так и как заставить замиокулькас снова расти?

Видео дня

Причина обычно кроется в условиях содержания или недостатке питательных веществ. Эксперты Kobieta Interia рассказали, как правильно подкормить замиокулькас, чтобы он выпустил новые побеги и загустел.

Какие условия нужны замиокулькасу

В норме замиокулькас растет медленно, поэтому отсутствие новых побегов в течение нескольких месяцев – не повод для паники. Так же естественным является отмирание отдельных старых листьев.

Однако если растение массово желтеет, увядает или становится все более "лысым", это сигнал, что условия ему не подходят. Самая частая причина – избыток влаги в горшке. Из-за переувлажнения клубни не могут нормально работать, и вместо роста растение начинает слабеть.

Прежде чем браться за удобрения, стоит убедиться, что замиокулькас имеет базовые условия для роста. Он действительно может жить в полутени, но для образования новых побегов ему нужен рассеянный свет. Лучшее место – примерно в метре от окна, без прямого солнца.

Полив должен быть редким, но регулярным: в теплое время года – примерно раз в две недели, зимой и в начале весны – раз в месяц. Почва между поливами должна хорошо просыхать. Если эти условия не соблюдены, даже самая лучшая подкормка не даст результата.

Чем подкормить замиокулькас

Когда условия роста налажены, наступает время подкормки. Для активного наращивания зеленой массы замиокулькасу в первую очередь нужен азот. Его можно получить как из готовых удобрений для декоративно-лиственных растений, так и из простых домашних средств.

Эффективные домашние подкормки

Вода с желатином

В 1 л теплой воды растворите чайную ложку желатина, дайте смеси полностью остыть и полейте растение. Такой раствор содержит соединения, стимулирующие рост.

Вода после замачивания риса или чечевицы

Залейте крупу водой минимум на 30 минут, после чего слейте жидкость. Она содержит микроэлементы и небольшое количество азота.

Вода с кофе

Разведите 100 мл охлажденного кофейного напитка в одном литре воды. Такой раствор подкармливает растение и слегка подкисляет почву.

Как часто подкармливать

Домашние удобрения важно использовать умеренно. Оптимальная частота – раз в месяц в период активного роста. Зимой подкормки лучше прекратить или свести к минимуму.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что сделать, чтобы орхидеи обильно зацвели зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.