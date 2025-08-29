Видео дня
Закуска из крабовых палочек за 5 минут: рецепт бюджетного блюда для праздничного стола
Крабовые палочки – лучший ингредиент для приготовления вкусных закусок, а также салатов, запеканок. Стоит отметить, что крабовые палочки хорошо сочетаются практически со всеми продуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски их вафель и крабовой начинки.
Ингредиенты:
- Вафля или лаваш 1 лист
- Майонез 4 ст. л.
- Чеснок 2 зуб.
- Плавленые сырки 2 шт.
- Крабовые палочки 180 г
Способ приготовления:
1. Вафельный лист смажьте майонезом с измельченным чесноком и натертыми плавлеными сырками.
2. Крабовые палочки измельчите и равномерно распределите поверх начинки.
3. Оставьте рулет на 15-20 минут, чтобы вафля слегка размякла.
Аккуратно сверните в рулет, нарежьте на порционные кусочки!
