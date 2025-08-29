Закуска из крабовых палочек за 5 минут: рецепт бюджетного блюда для праздничного стола

Крабовые палочки – лучший ингредиент для приготовления вкусных закусок, а также салатов, запеканок. Стоит отметить, что крабовые палочки хорошо сочетаются практически со всеми продуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски их вафель и крабовой начинки.

Ингредиенты:

Вафля или лаваш 1 лист

Майонез 4 ст. л.

Чеснок 2 зуб.

Плавленые сырки 2 шт.

Крабовые палочки 180 г

Способ приготовления:

1. Вафельный лист смажьте майонезом с измельченным чесноком и натертыми плавлеными сырками.

2. Крабовые палочки измельчите и равномерно распределите поверх начинки.

3. Оставьте рулет на 15-20 минут, чтобы вафля слегка размякла.

Аккуратно сверните в рулет, нарежьте на порционные кусочки!

