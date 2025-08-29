УкраїнськаУКР
русскийРУС

Закуска из крабовых палочек за 5 минут: рецепт бюджетного блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,2 т.
Рецепт блюда

Крабовые палочки – лучший ингредиент для приготовления вкусных закусок, а также салатов, запеканок. Стоит отметить, что крабовые палочки хорошо сочетаются практически со всеми продуктами.

Видео дня
Закуска из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски их вафель и крабовой начинки.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Вафля или лаваш 1 лист
  • Майонез 4 ст. л.
  • Чеснок 2 зуб. 
  • Плавленые сырки 2 шт.
  • Крабовые палочки 180 г

Способ приготовления: 

1. Вафельный лист смажьте майонезом с измельченным чесноком и натертыми плавлеными сырками.

Ингредиенты для закуски

2. Крабовые палочки измельчите и равномерно распределите поверх начинки.

Начинка для рулета

3. Оставьте рулет на 15-20 минут, чтобы вафля слегка размякла.

Приготовление рулета

Аккуратно сверните в рулет, нарежьте на порционные кусочки!

Готовый рулет

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: