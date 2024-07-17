Принятый сегодня Верховной Радой закон об отмене летнего времени – это откровенно вредительский и антиевропейский шаг.

Видео дня

Во-первых, это решение означает, что солнце летом будет вставать чуть ли не в три часа, а в октябре темнота будет наступать еще во время рабочего дня.

Далее текст на языке оригинала.

По-друге, через це значно збільшаться витрати енергії, з якою у нас і так катастрофа і для економії якої і придумано літній час.

По-третє – це відвертий розворот у цьому питанні від Євросоюзу до Росії і країн Азії й Африки. На цій мапі синім показано країни, в яких годинники переводять на літній час, і рішення ВР відриває Україну від цього європейського і євроатлантичного простору, розсинхронізовує наш час з часом усіх держав-членів ЄС.

Більше того, такі дії з боку України як кандидата в члени ЄС виглядають відверто недружньо. По суті, Верховна Рада зробила сьогодні те, що раніше зробили путінська росія і лукашенківська Білорусь.

І як на мене, цей закон мав би бути ветованим. Хоча б через невідповідність конституційним нормам про європейську інтеграцію.