Зачем в СССР в каждый шкаф клали спичечные коробки: есть простое объяснение

Жизнь в СССР заставляла людей проявлять большую изобретательность в быту. Из-за постоянного дефицита самых необходимых товаров и плохого качества тех, которые были в наличии, люди чего только не придумывали, например, клали в шкафы с одеждой и обувью коробки со спичками.

Для современного человека это звучит как абсурд, тогда как в Союзе такой лайфхак был настоящим спасением. OBOZ.UA разбирался, от чего он спасал, как работал и какие были альтернативы. Начнем с того, что раскроем главный секрет: спички в одежду клали, чтобы бороться с излишней влагой в шкафу.

Как работала "спичечная ловушка" для влаги

Проблема сырости в советских квартирах (особенно в хрущевках с плохой вентиляцией) была массовой. В закрытых шкафах одежда быстро набиралась воды из воздуха, и приобретала характерный затхлый запах.

А спички использовали как самый дешевый доступный абсорбент. Древесина, из которой изготавливали палочки, проходила специальную сушку и была чрезвычайно пористой, а головки спичек содержали химические соединения, которые активно притягивали молекулы воды из воздуха. При этом купить этот дешевый товар можно было везде – особого дефицита на него не было.

Как этим пользовались

Чтобы спичечная "ловушка" для влаги сработала лучше, коробку обычно оставляли полуоткрытой или прокалывали в ней несколько дырочек иглой. Спички клали не только на полки, а и запихивали в карманы зимних пальто, внутрь обуви, хранившейся до сезона. Также их помещали в углы шкафа, где циркуляция воздуха была наихудшей. На одну секцию шкафа обычно хватало 2–3 открытых коробок.

Менять такие "ловушки" рекомендовали раз в несколько месяцев или когда дерево становилось ощутимо мягким или "набухшим", а головки спичек начинали темнеть от влаги. Интересно, что их после этого можно было высушить и использовать по прямому назначению.

Альтернативные советские методы борьбы с влажностью

Кроме спичек, в ход шли и другие подручные средства, которые обладали способностью впитывать воду не хуже профессиональных осушителей. Вот несколько популярных и недорогих альтернатив, которые использовали в Союзе.

Пищевая сода – это замечательный гидрофильный порошок. Ее насыпали в самодельные мешочки и подвешивали на плечики для одежды. Кроме влаги, сода прекрасно поглощала посторонние запахи, работая как дезодорант для текстиля.

– это замечательный гидрофильный порошок. Ее насыпали в самодельные мешочки и подвешивали на плечики для одежды. Кроме влаги, сода прекрасно поглощала посторонние запахи, работая как дезодорант для текстиля. Обычный школьный мел – это карбонат кальция, который очень эффективно впитывает воду. Мел измельчали на крупные куски (а иногда клали целыми палочками) и раскладывали по углам полок с постельным бельем. Когда мел становился влажным и начинал крошиться, его просто заменяли на новый.

– это карбонат кальция, который очень эффективно впитывает воду. Мел измельчали на крупные куски (а иногда клали целыми палочками) и раскладывали по углам полок с постельным бельем. Когда мел становился влажным и начинал крошиться, его просто заменяли на новый. Для особо ценных вещей использовали соль или толченый активированный уголь. Соль часто прокаливали на сковороде, чтобы она стала максимально сухой, и расставляли в маленьких баночках на дне шкафа.

Сегодня мы покупаем пластиковые контейнеры с силикагелем, но логика процесса осталась неизменной. Советские лайфхаки просто использовали физические свойства доступных материалов там, где промышленность не могла предложить готового решения.

