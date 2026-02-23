Почему в СССР бензин был цветным: что означали разные оттенки

На современной автозаправке или в магазине автотоваров можно увидеть целую россыпь различных технологических жидкостей, окрашенных в яркие цвета. Так делают, чтобы водители не путали их между собой. Между тем в СССР цветным был даже сам бензин.

Сейчас это кажется странным, но в советскую эпоху это позволяло предотвратить большое количество неприятностей. Зачем в Союзе красили автомобильное топливо и от чего это защищало, разбиралось издание Auto 24.

Зачем бензин в СССР подкрашивали

Топливо, специально подкрашенное для различения марок, в СССР было обычной практикой. Добавлением красителя обозначали этилированные бензины, чтобы их можно было легко отличить от неэтилированных. Согласно ГОСТ 2084-67, А-66 имел оранжевый оттенок, А-76 окрашивали в зеленый, АИ-93 был синим, а АИ-98 – желтым. Зато А-72 и "Экстра" оставались бесцветными, поскольку не содержали тетраэтилсвинца.

Введение цветов имело еще одну очень практическую цель. Значительная часть топлива циркулировала вне официальных заправок – его переливали из канистры в канистру, и без маркировки легко было перепутать сорт.

Этилированный бензин считали смертельно опасным

Особенно важно было маркировать визуально топливо с примесью тетраэтилсвинца. Этот опасный компонент добавляли для повышения октанового числа. В 1950-1960-х годах такие бензины стали массовыми, и предупреждения об их токсичности были повсеместными. На баках, колонках и даже автозаправках можно было увидеть надпись "Этил – яд". Опасность была вполне реальной: водители часто переливали бензин через шланг, засасывая его ртом. Даже если горючее не попадало внутрь организма, люди вдыхали вредные пары. Поэтому важно было указать им на субстанцию, которая может представлять настоящую угрозу.

Горючее иногда просто выливали

Подобные случаи случались, хотя и не повсеместно. Водители государственных автопредприятий часто завышали пробег и объемы перевозок, чтобы увеличить зарплату. Соответственно на автомобили списывали больше бензина, который нужно было получить. Однако реализовать излишек или освободить бак перед новой заправкой удавалось не всегда – возить дополнительные канистры было неудобно. Поэтому иногда лишнее топливо сливали просто у дороги, чаще всего в лесополосе. Бензин с примесями мог при этом наносить значительный вред окружающей среде.

Топливо покупали в продуктовых магазинах

В определенные периоды – в конце 1960-х и в начале 1980-х – владелец частного авто, если хотел заправиться, сначала шел в гастроном. Там он покупал талоны на нужное количество литров конкретной марки бензина, а уже потом обменивал их на топливо на АЗС. Государственные предприятия пользовались талонной системой постоянно. Это ввели не столько из-за недостатка бензина, сколько для контроля и предотвращения злоупотреблений. Крупные автопарки обычно имели собственные заправочные пункты.

