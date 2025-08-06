Зачем в СССР переносили целые дома с жителями: как это удавалось

В эпоху, когда градостроительство в Советском Союзе развивалось бешеными темпами, дома не просто строили — их передвигали. Это может показаться невероятным, но инженеры того времени научились перемещать целые жилые дома, не выселяя их жителей. Представьте, что можно лечь спать в своей квартире, а проснуться уже на новом месте, без всяких неудобств.

Видео дня

Благодаря гениальности инженера Эммануила Генделя и его команды, эти многотонные сооружения перемещали, сохраняя их целостность и все коммуникации. Эти уникальные технологии позволили сохранить многие исторические здания, которые мешали новым амбициозным планам реконструкции городов.

Инженеры разработали уникальные технологии, позволявшие перемещать многотонные сооружения, не нанося им вреда.

Перемещение зданий в СССР

Первые случаи перемещения зданий фиксировались еще в XV веке, когда итальянский инженер Аристотель Фиораванти передвинул колокольню в Болонье. После этого такие проекты были редкостью вплоть до конца XIX века.

Настоящий бум перемещения домов начался в 1930-х годах.

В рамках Генерального плана реконструкции Москвы, когда город активно расширялся и модернизировался, решили не сносить, а переносить ценные здания, мешавшие прокладке новых широких магистралей.

Ключевой фигурой в этих масштабных проектах стал инженер Эммануил Гендель. Он уже имел опыт перемещения небольшой фидерной подстанции, но передвинуть жилой дом весом в десятки тысяч тонн было гораздо сложнее.

Вместе с другими инженерами Гендель разработал уникальную технологию, позволившую перенести 23 здания в течение нескольких лет. Самое тяжелое из них весило 23 тысячи тонн. Подготовка к каждому переезду длилась около полугода, включая подготовку новой площадки с коммуникациями, укладку рельсов и монтаж дополнительных кабелей и труб.

Процесс перемещения был чрезвычайно продуманным. Сначала здание аккуратно отделяли от фундамента с помощью гидравлических домкратов, поднимая его над землей.

Затем на специально проложенные рельсы устанавливали подвижную платформу, на которой размещали дом. Перемещение происходило с помощью паровой тяги или лебедок. Интересно, что процесс часто проводили ночью, и жильцы, которые в это время спали, не чувствовали движения. Даже посуда со столов не падала.

Каждый проект перемещения дома имел свои особенности. Например, пятиэтажное Г-образное здание на улице Осипенко разделили на две части и передвинули, повернув одно из них на 30 градусов. Для перемещения и вращения были задействованы 27 электродомкратов с разным шагом резьбы.

Также был случай, когда во время передвижения здания Мосдумы, здание двигалось вместе с подвалом. А больницу в переулке Садовских повернули на 90 градусов и передвинули, подстроив снизу цокольный этаж. Эти примеры демонстрируют высокий уровень инженерной мысли и изобретательности.

Подобные технологии использовались не только в СССР. В XIX веке в Бостоне и Нью-Йорке тоже передвигали здания. После Второй мировой войны в Европе и Канаде применяли новейшие разработки. В частности, во Франции и Чехии для перемещения зданий, включая готический костел, использовали мощные гидравлические тележки, которые брали на себя вес всего сооружения, поддерживая его на постоянном уровне. Это позволило отказаться от тщательного выравнивания рельсов и сделать процесс более быстрым и безопасным.

После войны в СССР подобные перемещения домов проводили реже. Однако в 1958 году в Москве передвинули два пятиэтажных дома, а в 1978 году — здание, которое мешало строительству нового корпуса редакции "Известий". Интересно, что в 1983 году передвигали даже сценическую коробку старого здания МХАТа, а для разрезания кладки использовали стальной трос, что напоминало методы Федоровича, которые он применял еще в конце XIX века.

Весь этот опыт является ценным вкладом в мировую инженерную практику, демонстрируя, как можно сохранить исторические здания, адаптируя их к современным потребностям города.

OBOZ.UA предлагает узнать, почему рабочим во времена СССР приходилось работать сверхурочно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.