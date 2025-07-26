И днем, и ночью: почему в СССР часто работали в двойную смену

Сегодня трудно представить, что кто-то добровольно согласится работать сразу две смены подряд: с утра до ночи, а потом и ночью до утра. Однако для многих рабочих Советского Союза это было привычным и почти единственным путем к мечте: собственному жилью.

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Особенно распространенной такая практика была на промышленных предприятиях, в частности на заводах Киевской области. В сети рассказали о работе во времена СССР.

В СССР жилье было государственной собственностью, и получить квартиру можно было только в порядке очереди или же за особые заслуги перед предприятием. Именно поэтому многие работники сознательно выбирали изнурительный график "день-ночь": отработать дневную смену с 8:00 до 16:00, а затем, после короткого перерыва, вернуться на ночную – с 20:00 до 6:00.

Трудовая дисциплина, перевыполнение норм, сверхурочная работа – все это напрямую влияло на место в очереди на жилье. Лучшим работникам, передовикам производства, квартиры предоставляли раньше.

Одним из ярких примеров такой советской модели был завод в поселке Калита в Киевской области. Государство строило здесь жилые дома для работников, создавало общежития, инфраструктуру, детсады, клубы. Но и требования к рабочим были высокие.

Сюда приезжали люди из разных уголков Украины – работать ради квартиры. Жить сначала приходилось во временных условиях, часто в общежитиях или съемных комнатах. Однако все знали: чем упорнее будешь работать – тем быстрее получишь ключи от собственного жилья.

Промышленные предприятия СССР работали в режиме постоянного движения. Заводы жили по циклу "план – сверхплан – ударный труд", и жизнь в цехах не останавливалась ни днем, ни ночью. Выходные часто становились рабочими днями, а профсоюзы призывали к трудовому героизму. Двойная смена превращалась в норму.

Опыт прошлого позволяет лучше понять цену, которую платили целые поколения за возможность иметь собственную крышу над головой – цену, которая измерялась не только часами, но и годами жизни, проведенными на заводе без перерыва на отдых.

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