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Зачем в СССР массово сажали ядовитый борщевик: план не осуществился

Анна Онищенко
Новости. Общество
2 минуты
1,4 т.
Зачем в СССР массово сажали ядовитый борщевик: план не осуществился

В глубинах советской истории скрывается немало интересных, а порой и достаточно спорных эпизодов. Одним из таких является массовое разведение ядовитого борщевика.

Сок этого растения может вызвать серьезные ожоги. О том, зачем власти СССР ее размножали, читайте в материале OBOZ.UA.

Борщевик Сосновского может произрастать до 3-5 метров в высоту, а его соцветия имеют специфическую форму зонтика, состоящего из мелких белых цветочков.

Это растение разрушает природную экосистему и достаточно опасно для человека, ведь содержит вещество, которое при контакте с кожей увеличивает его чувствительность к ультрафиолету. То есть, если после контакта с соком борщевика вы достаточно времени проведете на солнце, то можете получить значительные солнечные ожоги.

Зачем в СССР массово сажали ядовитый борщевик: план не осуществился

Кроме того, аллергия на это растение – довольно распространенное явление, ведь оно выделяет множество эфирных масел.

Борщевик распространился по всей территории Украины и произошло это не без участия советской власти.

Зачем в СССР массово сажали борщевик

После Второй мировой войны, сельское хозяйство СССР находилось в довольно плохом состоянии. Однако селекционер Петр Вавилов в конце 40-х годов решил, что борщевик Сосновского поможет найти выход из сложной ситуации.

Сначала этот сорняк рос только на центральном и восточном Кавказе, Закавказье и на Ближнем Востоке, но после того, как аграрии ошибочно решили, что это растение хорошо подойдет для кормления скота, его начали засевать в центральных районах РСФСР. Однако вскоре стало ясно, что это была большая ошибка.

Зачем в СССР массово сажали ядовитый борщевик: план не осуществился

Для кормления скота борщевик Сосновского оказался непригодным. Кроме того, что животные ели листья неохотно, коровы, например, начинали давать горькое молоко и рожали больных телят.

После этого сорняки культивировали еще несколько лет подряд, но полный масштаб проблемы заметили лишь в 90-х, когда большинство полей пришли в упадок, в связи с чем борщевик чувствовал себя довольно свободно и стал стремительно разрастаться.

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