Зачем в СССР массово сажали ядовитый борщевик: план не осуществился

В глубинах советской истории скрывается немало интересных, а порой и достаточно спорных эпизодов. Одним из таких является массовое разведение ядовитого борщевика.

Сок этого растения может вызвать серьезные ожоги. О том, зачем власти СССР ее размножали, читайте в материале OBOZ.UA.

Борщевик Сосновского может произрастать до 3-5 метров в высоту, а его соцветия имеют специфическую форму зонтика, состоящего из мелких белых цветочков.

Это растение разрушает природную экосистему и достаточно опасно для человека, ведь содержит вещество, которое при контакте с кожей увеличивает его чувствительность к ультрафиолету. То есть, если после контакта с соком борщевика вы достаточно времени проведете на солнце, то можете получить значительные солнечные ожоги.

Кроме того, аллергия на это растение – довольно распространенное явление, ведь оно выделяет множество эфирных масел.

Борщевик распространился по всей территории Украины и произошло это не без участия советской власти.

Зачем в СССР массово сажали борщевик

После Второй мировой войны, сельское хозяйство СССР находилось в довольно плохом состоянии. Однако селекционер Петр Вавилов в конце 40-х годов решил, что борщевик Сосновского поможет найти выход из сложной ситуации.

Сначала этот сорняк рос только на центральном и восточном Кавказе, Закавказье и на Ближнем Востоке, но после того, как аграрии ошибочно решили, что это растение хорошо подойдет для кормления скота, его начали засевать в центральных районах РСФСР. Однако вскоре стало ясно, что это была большая ошибка.

Для кормления скота борщевик Сосновского оказался непригодным. Кроме того, что животные ели листья неохотно, коровы, например, начинали давать горькое молоко и рожали больных телят.

После этого сорняки культивировали еще несколько лет подряд, но полный масштаб проблемы заметили лишь в 90-х, когда большинство полей пришли в упадок, в связи с чем борщевик чувствовал себя довольно свободно и стал стремительно разрастаться.

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