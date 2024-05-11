За некоторые сейчас было бы очень стыдно: пляжные повадки родом из СССР

Со времен СССР изменилось все, даже пляжный отдых. И речь идет не только о моде, но и о культуре досуга в целом.

Некоторые советские привычки, ранее абсолютно нормальные, сейчас кажутся нам странными, а некоторые и вовсе застенчивыми. Детальнее о них читайте в материале OBOZ.UA.

Мытье с мылом

В советских поселках не редко не было газа, поэтому зимой все ходили в баню раз в неделю, чтобы помыться, а в теплое время года купались прямо на водоемах.

Стирка

Зимой все чистили ковры снегом, а летом относили на пляж и стирали их с помощью хозяйственного мыла и щетка. Кроме того, на водоемах мыли машины и купали собак.

Настольные игры

Сегодня редко можно увидеть, как люди на пляжах играют в шахматы, шахматы, нарды. Однако до появления смартфонов это было обычным делом.

Застолье

И сегодня можно встретить людей, которые устраивают пикники и жарят шашлыки на природе у водоемов. Однако во времена СССР масштабы застолий были гораздо больше. Люди брали с собой вареный картофель в кастрюлях, компот в банках и другую еду. Поскольку одноразовых пластиковых тарелок не было, то стеклянную посуду тоже везли с собой, а затем мыли ее в реке.

Трактор и мотоциклы

Пляжи во времена СССР были важным социальным местом, где собиралась вся молодежь, поэтому неудивительно, что все хотели выделиться и показать себя с лучшей стороны. Кроме того, большую роль играло и то, как ты попал туда. Прийти пешком или приехать на велосипеде было не престижно, а вот на тракторе, мотоцикле или тем более на машине – это совсем другое дело. Поэтому в одно транспортное средство садилось рекордное количество людей.

Алкоголь

Пиво и сухая рыба на пляже являлись неотъемлемым атрибутом советского отдыха. Сегодня распивать алкогольные напитки в общественных местах уже не считается нормой.

Отсутствие купальников

Сегодня у каждого человека, собирающегося на отдых, обязательно есть купальник, но в СССР большинство мужчин купались в обычных трусах, а женщин в футболках или рубашках.

Пляжная мода

В СССР были популярны самодельные головные уборы. Например, платки с узелками по краям или панами из газет.

Дискотеки

Пока даже люди, которые берут с собой колонки на пляж, редко танцуют под свою музыку. А раньше под магнитолу от трактора или авто устраивали целые дискотеки.

Солнечные ожоги

О вреде ультрафиолетового излучения и солнцезащитном креме в СССР мало кто слышал. Потому сгореть на пляже в первый день отдыха, а потом мазаться кефиром или сметаной было почти традицией.

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