Зачем в СССР делали балконы под наклоном: было впечатление, что могут упасть

Почти каждый, кто видел старые советские многоэтажки, обращал внимание на балконы, которые визуально наклонены вниз, создавая впечатление, будто они вот-вот отпадут. Многие жители и прохожие считали, что такая деформация является следствием влияния времени и износа конструкций.

Однако эта особенность была не случайным недостатком, а наоборот – продуманным архитектурным и инженерным решением, которое имело важную практическую цель. Этот наклон проектировался специально на этапе строительства, чтобы обеспечить долговечность как самого балкона, так и всего здания.

Секрет кроется в необходимости эффективного водоотвода, особенно в условиях, когда остекление балконов не практиковалось.

Функциональные особенности советских балконов

Основная причина наклона балконов заключалась в необходимости защитить конструкцию от чрезмерного накопления влаги. Поскольку большинство балконов в советский период оставались незастекленными, они непосредственно подвергались воздействию дождя и снега.

Все дело в том, что горизонтальное основание балкона быстро накапливало бы воду, которая потом просачивалась бы в бетонную плиту и стены. Именно для предотвращения этого разрушительного процесса основание балкона делали с небольшим наклоном.

Таким образом, жидкость беспрепятственно стекала, не задерживаясь на поверхности. Этот простой прием позволял эффективно защитить несущие бетонные конструкции дома от излишней влаги, предотвращая разрушение бетона, а также исключая появление плесени и грибка на стенах.

Незастекленные балконы в СССР выполняли ряд практических функций. Чаще всего они служили местом для сушки белья в солнечную погоду, ведь в большинстве квартир не было современных сушильных машин.

Кроме того, для многих жителей эти небольшие площадки были единственным местом, где можно было освежиться, покурить или спокойно почитать книгу или газету, не выходя из квартиры или на улицу.

В современной Украине ситуация кардинально изменилась. Жители активно пытаются застеклить балконы, чтобы повысить теплоизоляцию квартир и превратить их в функциональные пространства. Многие создают там уютные зоны отдыха, кабинеты или оранжереи, которые можно использовать даже в холодное время года.

