Зачем в СССР белье кипятили и подсинивали: так делали все

Во времена СССР процесс стирки одежды и домашнего текстиля был изнурительным многоэтапным занятием, которое требовало немало времени. Не только потому, что удобных и эффективных стиральных машин в Союзе почти не существовало и все приходилось делать вручную.

Для того, чтобы вещи имели приличный вид и оставались безопасными и приятными в использовании, их приходилось как минимум кипятить и подсинивать с помощью синьки. Часто к этим двум процедурам добавлялось еще и крахмаление. OBOZ.UA разбирался, зачем советские семьи применяли все эти процедуры и почему сейчас так практически никто не делает.

Зачем белье кипятили

Главной задачей кипячения, или вываривания, была радикальная дезинфекция и отбеливание вещей в условиях, когда советская бытовая химия просто не справлялась со сложными загрязнениями. Тогдашние стиральные порошки вроде "Эры" или "Лотоса", а также натертое на терке хозяйственное мыло не могли самостоятельно убрать стойкую желтизну или серый налет. Эффективных пятновыводителей в современном понимании не существовало, поэтому грязь буквально "выбивали" из волокон с помощью экстремально высоких температур.

В дополнение постельное белье, полотенца и скатерти тогда изготавливали из плотного, грубого хлопка и льна, которые от многочасового кипения не портились, а становились только чище, поэтому они выдерживали такую агрессивную процедуру. Кроме того, при отсутствии одноразовых подгузников, многоразовые марлевые пеленки и детскую одежду проваривали в огромных 20-литровых баках-выварках с добавлением хлорки в виде средства "Белизна" или соды, чтобы полностью уничтожить бактерии. Процесс требовал постоянного присутствия на кухне, сопровождался едким тяжелым запахом на всю квартиру, а горячее белье приходилось периодически переворачивать специальными деревянными щипцами.

Зачем подсинивали

Подсинивание было самым простым и дешевым методом вернуть застиранной хлопчатобумажной ткани первоначальную белизну сугубо визуальным путем. Дело в том, что от постоянного использования, сушки на солнце и взаимодействия с жесткой водой белые вещи неизбежно приобретали грязный серый или желтоватый оттенок. Химически удалить эту желтизну советские средства не могли – и сама "Белизна" работала лишь несколько раз, после чего делала вещи еще желтее. Поэтому хозяйки шли на хитрость с помощью ультрамаринового порошка или жидкости – синьки.

Средство добавляли в воду во время последнего полоскания. В процессе синий пигмент нейтрализовал желтизну на уровне человеческого восприятия через законы оптического смешивания цветов. После такой процедуры постель или рубашки казались кристально белыми, с приятным глазу легким голубым отливом. Главной сложностью было идеально растворить синьку в воде, ведь если в миске оставались мелкие крупинки порошка, ткань мгновенно покрывалась яркими синими пятнами, и вещь приходилось долго от них отмывать.

Зачем крахмалили

Крахмаление выполняло для советских хозяек сразу три важные функции: защитную, эстетическую и гигиеническую. При полоскании вещей в растворе картофельного или кукурузного крахмала с последующей глажкой на поверхности нитей образовывалась тонкая, плотная защитная пленка. Она работала как барьер: грязь, пыль и пот не могли проникнуть глубоко в структуру ткани, оставаясь на крахмальном слое. При последующей стирке этот слой легко смывался водой вместе со всей накопленной грязью, что существенно облегчало уход за вещами.

С эстетической стороны крахмаление помогало держать идеальную парадную форму жестким мужским воротничкам, манжетам, школьным фартукам, поварским колпакам и кружевным скатертям. Кроме того, накрахмаленное постельное белье становилось чрезвычайно гладким, почти не мялось в шкафу и приобретало особый "хруст", который считался эталоном чистоты и высокой культуры быта.

Почему сегодня эти процедуры полностью утратили смысл

Все эти изнурительные бытовые ритуалы отошли в прошлое благодаря появлению современной техники и развитию бытовой химии. Потребность в кипячении исчезла с появлением стиральных машин-автоматов, которые легко поддерживают высокие температуры и имеют специальные антибактериальные режимы. Вносят свой вклад в облегчение ухода за вещами и эффективные химические средства – стиральные порошки и гели, безопасные кислородные отбеливатели. Они эффективно удаляют грязь даже при низких температурах.

Подсинивать вещи больше нет смысла, поскольку в состав абсолютно всех современных стиральных средств уже входят оптические отбеливатели – микрочастицы, которые отражают свет в сине-голубом спектре и автоматически делают ткань ослепительно белой. От крахмаления же отказались из соображений комфорта и здоровья: медики доказали, что крахмальная пленка забивает поры ткани, мешая ей "дышать" и впитывать влагу во время сна, что создает среду для бактерий. Современные материалы стали значительно мягче и качественнее, а для ухода за ними теперь достаточно обычных кондиционеров-ополаскивателей.

