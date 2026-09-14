Зачем в чемодан кладут воздушный шарик: лайфхак опытных туристов

Воздушный шарик – далеко не первая вещь, которая приходит на ум при сборах в путешествие. Однако обычный резиновый шарик может оказаться полезной вещью в чемодане, особенно если вы берете с собой жидкости.

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Она поможет дополнительно защитить бутылки от протекания и загрязнения багажа. Об этом пишет Gazeta.pl.

Зачем класть в багаж воздушный шарик

Воздушный шарик может стать дополнительной защитой для бутылок с жидкостями. Во время поездки шампунь, напиток, средство для ухода за кожей или другая жидкость могут протечь и испачкать вещи в чемодане.

Этот способ можно использовать для бутылок разного размера – от небольших флаконов с духами до емкостей с солнцезащитным кремом, шампунем или гелем для душа. При этом размер шарика желательно подбирать в соответствии с горлышком бутылки.

Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, шарик нужно разрезать у горлышка примерно в 2 сантиметрах от края. Полученную часть растянуть и натянуть на пробку бутылки или крышку. Эластичная резинка плотно обхватит место закрытия, создавая дополнительное давление и помогая предотвратить возможную утечку жидкости.

Для небольших упаковок подойдет маленький шарик, а для бутылок с более широкими крышками понадобится побольше. Резинка должна быть достаточно эластичной, чтобы ее можно было хорошо натянуть и обеспечить плотное прилегание к крышке.

Что не стоит класть в багаж во время авиапутешествия

Если вы путешествуете самолетом, к сбору чемодана стоит отнестись особенно внимательно. Некоторые вещи не следует класть в зарегистрированный багаж, в частности, powerbank и литиевые батареи.

Их можно перевозить самолетом только в ручной клади из-за риска возгорания. Если пожар возникнет в салоне, его будет проще заметить и потушить. Зато возгорание в багажном отсеке обнаружить и устранить значительно сложнее.

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