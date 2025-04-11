Пять 'трюков', которые позволят побыстрее получить свой багаж в аэропорту: это стоит знать всем туристам

Забрать багаж в аэропорту для опытных путешественников обычно не составляет труда, но для неинформированных пассажиров это может стать проблемой из-за незнания особенностей процесса. Хотя существует несколько способов первым забрать свой чемодан из багажной ленты и не терять драгоценные минуты отпуска.

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Среди них – регистрация на рейс в последнюю очередь и "трюк" с предупреждением о хрупком багаже. OBOZ.UA рассказывает о пяти лайфхаках, которые позволят быстрее получить багаж в аэропорту.

Регистрируйте багаж в последнюю очередь

Хотя это может показаться нелогичным, но на самом деле багаж, который регистрируется позже, часто оказывается наверху в грузовом отсеке самолета. По прибытии он выгружается первым, а это значит, что ваш чемодан, скорее всего, будет одним из первых на багажной ленте.

Конечно, не следует ждать до последнего, но можно немного отсрочить время регистрации на рейс – до момента, когда стойки будут закрыты. Туристам-новичкам важно на паспортном контроле или досмотре быть собранными: иначе, поскольку там много людей, у вас может быть меньше гибкости и из-за волнения вы рискуете опоздать на свой рейс.

Получите приоритетную бирку

Многие авиакомпании предлагают возможность добавить приоритетную бирку к вашему багажу, сообщает Columbus Magazine. Обычно она включена в билеты бизнес-класса или программы для пассажиров, которые летают часто.

Бирка дает багажу приоритет при загрузке и выгрузке, то есть он оказывается первым на багажной ленте. Это поможет сэкономить значительное количество времени, особенно если вы торопитесь продолжить свое путешествие.

Просите наклейку "Хрупкое"

Во многих аэропортах сумки с этикеткой, которая указывает на "хрупкость" багажа, получают особое внимание. Очевидно, что их тоже кладут поверх другого багажа, чтобы избежать повреждений, а это означает, что они выгружаются первыми и первыми попадают на багажную ленту. Хотя такой "трюк" не всегда гарантирует вам сокращение время ожидания багажа.

Избегайте громоздкого багажа

Более крупные предметы, такие как велосипеды, спортивное снаряжение, музыкальные инструменты или большие чемоданы, часто обрабатываются в аэропортах отдельно, поскольку они не помещаются на стандартные багажные ленты.

Обычно такие предметы выгружаются в последнюю очередь и доставляются на отдельную стойку или в специальную зону для крупногабаритного багажа. Процесс занимает дополнительное время, особенно в загруженных аэропортах. Поэтому, может быть, большой багаж вам придется дольше ждать.

Отдавайте предпочтение прямому рейсу

Иногда багаж теряется или задерживается во время пересадок в длительных перелетах. Выбирая же прямой рейс, вы можете снизить вероятность проблем с багажом и при этом увеличить вероятность того, что он появится первым на ленте. Это связано с тем, что багаж отправляется напрямую в конечный пункт назначения без дополнительных этапов обработки, что сокращает время его получения.

Как сообщал OBOZ.UA, авиаперелеты считаются самым безопасным видом транспорта, хотя многие страдают от страха перед полетами. Мы рассказали, какие места в самолете наиболее безопасны и на что обратить внимание путешественникам.

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