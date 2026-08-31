Зачем строители в СССР ложили в стену яйцо: объяснение

Во время ремонта или строительства между заказчиками и подрядчиками нередко возникают острые споры. Пытаясь отомстить хозяину за невыплаченную задолженность или затянутые сроки, мастера порой прибегали к крайне своеобразным методам мести.

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Один из самых известных способов мести, зародившийся ещё в прошлом веке, заключается в замуровывании обычного сырого яйца в труднодоступных конструкциях помещения. Эта странная, на первый взгляд, практика имеет вполне прагматичное и в то же время коварное объяснение.

Истоки этого явления уходят корнями во времена массовой советской застройки, когда рабочие часто выражали свое недовольство оплатой труда таким необычным способом. Строители прятали яйцо непосредственно в кирпичную кладку, штукатурку или перекрытие, оставляя его гнить внутри стены. Со временем содержимое начинало портиться, создавая в помещении стойкий и крайне неприятный запах тухлости.

Главная проблема для владельцев заключалась в том, что установить точный источник зловония было практически невозможно без разрушения отделки. Обычное проветривание комнат в таких случаях не давало никакого результата, ведь очаг проблемы оставался заблокированным внутри бетона или кирпича. Иногда хитрые мастера специально предлагали "решить" проблему за дополнительную денежную плату, точно зная, где именно находится испорченный материал.

Сегодня подобные истории вновь приобретают огласку благодаря социальным сетям, где пользователи активно делятся собственным опытом общения с ремонтниками.

Владельцы квартир рассказывают, как месяцами не могли избавиться от специфического запаха, пока не начинали очередное демонтажное обследование. В отдельных случаях приглашенные специалисты находили такие "сюрпризы" в самых неожиданных местах, например, спрятанными прямо в электрощитах.

Как оказалось, эта строительная уловка не осталась лишь достоянием прошлого и продолжает встречаться в современных новостройках. Более того, некоторые подрядчики используют угрозы о якобы спрятанных яйцах как психологический рычаг давления и способ шантажа заказчика, даже не осуществляя самой мести.

OBOZ.UA ранее писал, что в Советском Союзе практически не строили дома выше 9 этажей.

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