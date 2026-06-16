Почему в СССР не строили жилые дома выше 9 этажей: объяснение

Типичная застройка позднего периода СССР имеет одну особенность – дома высотой более 9 этажей встречаются в таких районах крайне редко. Девятиэтажки пришли на смену пятиэтажным хрущевкам и стали настоящим железобетонным стандартом жилой застройки для миллионов советских граждан.

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Но почему же архитекторы Союза остановились именно на этой отметке, не желая тянуться выше к небу? Причина была неизменной – тотальная экономия на всем, что не является военными расходами. За монотонными девятиэтажными пейзажами скрывался суровый прагматизм советской эпохи: точный расчет пожарных инженеров, сухие экономические нормативы и банальное стремление государства не тратить слишком много на массовое жилищное строительство. OBOZ.UA разбирался, какие технические и финансовые ограничения заставили советские власти сделать именно девятый этаж верхней границей.

Эвакуация и пожарная безопасность

Это был решающий фактор. Стандартные механические пожарные лестницы, которые тогда массово изготавливали в СССР (чаще всего на базе грузовиков ЗИЛ), имели максимальную длину 28-30 метров. Этого как раз хватало, чтобы достать до окна или балкона 9-го этажа. Если бы дом имел 10 этажей, по нормативам в нем уже требовалось проектировать специальные незадымляемые эвакуационные лестницы (с отдельным открытым балконом-переходом) и устанавливать системы автоматического дымоудаления. Это существенно удорожало строительство.

Требования к лифтам

Согласно советским строительным нормам (СНиП), в жилых домах высотой до 9 этажей включительно достаточно было установить только один пассажирский лифт. А вот начиная с 10-го этажа, закон требовал монтировать уже как минимум два лифта – пассажирский и грузопассажирский. Это отнимало часть полезной жилой площади в подъезде. И, конечно, увеличивало расходы на оборудование и дальнейшее обслуживание лифта, а в СССР лишних расходов старались избегать всеми способами.

Водоснабжение и сантехника

Стандартные водяные насосы, которые устанавливали в подвалах жилых массивов, могли без чрезмерных нагрузок "протолкнуть" воду вверх примерно на 30 метров – то есть опять же до 9 этажа. Для более высоких зданий приходилось строить более мощные насосные станции, прокладывать более прочные трубы и создавать более сложные технические этажи, что опять же влекло за собой дополнительные расходы.

Особенности грунтов и фундаментов

Возведение типовых панельных домов выше 9 этажей требовало значительного усиления фундамента и использования совершенно других, более прочных строительных конструкций из-за роста ветровых и весовых нагрузок. А это, опять же, требовало затрат, которых в СССР всеми способами избегали.

Именно поэтому советская власть, стремившаяся обеспечить жильем как можно больше людей за минимальные средства, просчитала: 9 этажей – это оптимальный верхний предел, при котором себестоимость одного квадратного метра оставалась самой низкой и в то же время позволяла заселить как можно больше людей. Все, что выше, автоматически переходило в категорию "высотного строительства" и требовало дополнительных средств на возведение, которые выделяли крайне неохотно.

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