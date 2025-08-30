Зачем на телефонах в СССР были буквы, а не только цифры: объяснение

Во времена, когда мобильные телефоны были лишь научной фантастикой, а фиксированная связь требовала терпеливого набора номера, на дисках стационарных аппаратов можно было увидеть не только привычные цифры.

Эта особенность, которая сегодня кажется экзотикой, имеет свое интересное объяснение. Она была частью уникальной системы, которая использовалась для облегчения запоминания номеров. Хотя эта практика исчезла вместе с эпохой дисковых телефонов, она является интересным свидетельством технических и исторических особенностей прошлого.

Это был не просто способ связи, но и часть повседневной жизни, отражавшая определенные стандарты той эпохи.

Система, по которой на телефонных дисках, кроме цифр, присутствовали и буквы, имела целью упростить запоминание телефонных номеров. В то время типичный номер состоял из одной или двух букв и пяти цифр. В отличие от современной семизначной нумерации, такой формат считался более легким для запоминания, поскольку буквы ассоциировались с определенными словами или названиями районов, что помогало пользователям держать в памяти необходимые комбинации. Эта идея была заимствована из американской системы, где буквы использовались по принципу мнемоники.

В Америке эта система была построена таким образом, что буквы соответствовали первым двум цифрам номера, часто образуя названия районов или другие легко запоминающиеся слова. Например, номер "Tremont 3106" фактически был цифровой комбинацией "873-3106", где буквы помогали сформировать ассоциацию с названием района. Такой подход значительно упрощал запоминание и набор номера, особенно в условиях, когда справочники не всегда были под рукой.

В Советском Союзе принцип использования букв был несколько иным. Здесь каждая буква соответствовала определенной цифре. На телефонном диске было десять букв: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л. Каждая из них соответствовала цифрам от 1 до 9 и 0. Например, номер мог выглядеть как "К-5-33-36", где буква "К" означала цифру 9. Также существовали номера с двумя буквами, например "А2-3-33". Стоит отметить, что буква "С" не использовалась, чтобы избежать путаницы с цифрой "3".

Несмотря на все преимущества, эта система оказалась не очень удобной в долгосрочной перспективе. С ростом количества абонентов и потребностью в новых телефонных номерах возникла проблема нехватки буквенных комбинаций. Кроме того, набор номера с помощью буквенно-цифровой системы был менее эффективным, чем с использованием исключительно цифр.

В 1968 году было принято решение отказаться от этой системы. Она была признана неудобной и устаревшей, а потребность в новых номерах требовала перехода к более универсальной и расширенной нумерации. С этого момента буквы с телефонных дисков исчезли, а номера стали состоять исключительно из цифр, что стало стандартом, дошедшим до наших дней.

