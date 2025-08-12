Время избавиться: какие вещи в доме напоминают об СССР

Современный интерьер должен отражать стиль и вкус владельца, а не быть заложником эстетики советских времен. Несмотря на ностальгию, стоит задуматься, действительно ли эти вещи приносят уют, или только тянут в прошлое.

Видео дня

Предметы, которые когда-то были символом достатка, теперь часто выглядят тяжелыми и устаревшими. Мы привыкаем к ним настолько, что перестаем замечать, как они "старят" пространство. Самое время заменить такие элементы на более актуальные и легкие. OBOZ.UA предлагает рассмотреть три главные "ловушки" интерьера, сохранившиеся с советских времен, и современные альтернативы для них.

Ковры с узорами

Когда-то они считались признаком благосостояния, но теперь пестрые цветочные мотивы или тяжелые восточные орнаменты делают пол главным и слишком доминирующим элементом комнаты. Такие ковры визуально уменьшают пространство и накапливают пыль и аллергены. Вместо этого дизайнеры советуют выбирать однотонные модели с коротким ворсом или циновки. Если хочется узора, он должен быть мягким, геометрическим и в неконтрастных тонах. Важно оставлять от края ковра до стены 30–40 см для эффекта "воздуха" в интерьере.

Шторы с ламбрекенами

Тяжелые гобеленовые или бархатные шторы с бахромой, кистями и ламбрекенами когда-то воспринимались как признак роскоши. Сегодня же они визуально съедают высоту окон, утяжеляют пространство и делают его более мрачным. Пыль, скапливающаяся в складках, добавляет ощущение заброшенности. Современная альтернатива — легкие льняные или хлопковые шторы, а также римские или рулонные модели. Нейтральные цвета, например серый, бежевый или темно-синий, создают гармоничный фон и добавляют света комнате.

Кружевные салфетки

Белые или кремовые кружевные салфетки, когда-то украшавшие комоды, телевизоры или спинки диванов, сейчас выглядят анахронизмом. Их сложные узоры создают визуальный хаос и плохо сочетаются с минималистичной мебелью. К тому же они активно собирают пыль, а уход за ними — трудоемкий процесс. Вместо этого можно использовать подставки из дерева, камня или металла, которые подчеркивают красоту мебели. Если же хочется текстиля, стоит выбрать однотонный лен без узоров — он придаст глубины без ретро-эффекта.

Избавившись от советских атрибутов, вы освободите пространство от лишнего веса и придадите дому более современный вид. Обновленный интерьер легче декорировать и адаптировать к собственному стилю. Такое изменение не требует полного ремонта — достаточно заменить несколько ключевых элементов, чтобы почувствовать разницу.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие советские вещи для интерьера вернулись в моду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.