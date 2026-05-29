Зачем на огороде закапывают картон: интересный лайфхак

Экологические методы ухода за огородом становятся все популярнее среди дачников и владельцев приусадебных участков. Одним из неожиданных, но эффективных способов считается использование обычного картона на грядках.

Видео дня

Многие удивляются, зачем закапывать картон в землю, однако этот метод давно применяют сторонники органического земледелия. Такой материал помогает сдерживать рост сорняков, удерживать влагу и постепенно улучшать структуру почвы. Кроме того, способ не требует больших затрат и позволяет уменьшить использование химических средств на огороде.

Как картон влияет на почву

Закопанный или уложенный на грядках картон выполняет сразу несколько важных функций. Прежде всего он создает естественный барьер, который мешает прорастанию сорняков. В то же время материал хорошо удерживает влагу и защищает землю от пересыхания в жаркую погоду.

Со временем картон начинает постепенно разлагаться, превращаясь в органическое вещество. Это способствует улучшению структуры почвы и создает благоприятную среду для полезных микроорганизмов.

Эффективная борьба с сорняками

Одним из главных преимуществ использования картона является возможность обойтись без гербицидов. Материал перекрывает доступ света к сорнякам, из-за чего они не могут нормально расти и развиваться.

В результате огородникам приходится значительно реже пропалывать грядки. Это особенно актуально для больших участков, где борьба с сорняками занимает много времени и сил.

Сохранение влаги в жару

Картон помогает поддерживать стабильную влажность почвы даже во время высоких температур. Благодаря этому вода медленнее испаряется, а корни растений получают более комфортные условия для развития.

Такая естественная защита особенно полезна летом, когда жара быстро высушивает землю. Кроме того, огородникам приходится реже поливать грядки, что позволяет экономить воду.

Улучшение плодородия земли

После разложения картон становится частью органического слоя почвы. Земля становится рыхлой, лучше пропускает воздух и накапливает питательные вещества.

Также активизируется деятельность дождевых червей и полезных микроорганизмов, которые положительно влияют на плодородие. Именно поэтому после использования картона многие овощные культуры растут значительно лучше.

Как правильно использовать картон

Для грядок рекомендуют брать только неокрашенный картон без глянцевого покрытия. Перед использованием нужно обязательно снять скотч, пластиковые элементы и пленку.

Картон укладывают внахлест в несколько слоев, а перед засыпкой землей хорошо увлажняют. Так он быстрее начнет разлагаться и эффективнее будет выполнять свои функции.

После мульчирования картоном хорошо растут томаты, кабачки, тыквы, огурцы и перец. Такие растения лучше переносят жару и получают больше питательных веществ из почвы.

Особенно заметен эффект на тяжелых или истощенных почвах, где картон помогает улучшить структуру земли и повысить урожайность.

Ошибки, которых следует избегать

Самой распространенной ошибкой является использование глянцевого или цветного картона, который может содержать вредные вещества. Также нежелательно укладывать слишком тонкий слой материала или оставлять на нем пластиковые элементы.

Еще одна проблема – недостаточное увлажнение картона перед засыпкой. В таком случае материал медленнее разлагается и хуже влияет на почву.

Картон является природным материалом, который не вредит окружающей среде и помогает уменьшить количество отходов. Использование такого способа позволяет отказаться от части химических средств для борьбы с сорняками.

Именно поэтому этот метод все чаще используют сторонники органического земледелия, которые стремятся выращивать овощи без лишней химии и поддерживать естественный баланс почвы.

OBOZ.UA писал, почему в СССР в землю закапывали шины от авто.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.