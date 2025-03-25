Зачем в СССР автомобильные шины закапывали на клумбах и детских площадках: объяснение

В наших дворах, особенно когда речь идет о домах советской застройки, до сих пор можно заметить на клумбах инсталляции из старых автомобильных шин. Жители иронически называют их ЖЭК-артом. Пришла эта традиция, само собой, еще из СССР.

Видео дня

Но был ли в ней хоть какой-нибудь смысл? Объяснение попытался найти OBOZ.UA.

Проявления ЖЭК-арта характерны для всех стран, когда-то находившихся в составе СССР. Так же, как и типичная советская застройка. Архитекторы и исследователи считают, что таким образом жильцы домов пытались делать свое жилое пространство более индивидуальным.

Все дело в том, что типичными в СССР были не только сами дома, но и прилегающую к ним территорию оформляли практически одинаково. Но, поскольку человеческая психика не любит однообразия и стремится к самовыражению, жители начинали самовольно украшать свое пространство.

В условиях советского дефицита материалов и средств декора в ход шло все, что попадалось под руку. Шины оказались одним из самых универсальных способов. Отработанные покрышки не являлись дефицитом, к тому же их можно легко покрасить, добавив серой застройке ярких красок. Впоследствии из них научились вырезать скульптурные фигурки. Самыми знаменитыми стали лебеди.

Впрочем, киевский Центр управления отходами предупреждает, что декор из шин далеко не так безопасен. Ссылаясь на данные Международного агентства по изучению раковых заболеваний, в Центре отметили, что автомобильные покрышки содержат более 120 химических веществ, часть из которых являются канцерогенами. Они постепенно выделяют эти химикаты в окружающую среду.

Особенно опасным декор из шин становится в жаркие дни, когда оказывается под прямыми солнечными лучами. В такие моменты они могут представлять даже большую опасность, чем выхлопные газы.

В Центре управления отходами подчеркнули, что старые шины нужно не повторно использовать, а утилизировать. При этом делать это правильно. Отработанные покрышки следует сдавать на переработку. В таком случае они утилизируются безопасно и из них получают синтетическую нефть, металлолом и некоторые пригодные для использования химические вещества.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР отказались от эстетически привлекательной архитектуры и перешли на невзрачную типичную застройку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.