Зачем на кроссовках есть петля сзади: об этом мало кто знает

Петля на задней части кроссовок — это не декоративный элемент, а функциональная деталь, которая может облегчить надевание, улучшить фиксацию стопы и продлить срок службы обуви. Кроме того, её можно использовать при сушке кроссовок.

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Петля на задней части спортивной обуви называется Heel Tap. Её основное назначение — помочь быстрее и удобнее надеть кроссовки. Подробнее о случаях, когда петля на кроссовках может пригодиться, рассказывает OBOZ.UA.

Фиксация стопы

Петля на пятке выполняет еще одну практическую функцию. Если обувь кажется слишком свободной или недостаточно устойчивой, через нее можно продеть шнурки.

Это позволит лучше зафиксировать стопу и уменьшить нежелательные движения ноги во время ходьбы.

Уход за обувью

Эта деталь облегчает уход за обувью. В частности, после стирки кроссовки можно подвесить за петли для сушки.

Кроме того, они могут пригодиться при перевозке грязной обуви, ведь позволяют удобнее её переносить.

Напомним, неприятный запах в обуви возникает из-за влаги и бактерий, которые активно размножаются в теплой закрытой среде, а стирка или дезодоранты лишь временно решают проблему. Чтобы устранить запах, необходимо на ночь насыпать в каждый ботинок 1–2 столовые ложки крупной поваренной или морской соли, которая впитает лишнюю влагу. Сверху нужно положить несколько кусочков лимонной кожуры: эфирные масла помогут уменьшить количество бактерий и грибков и придадут обуви свежий цитрусовый аромат.

Также OBOZ.UA рассказывал, что кожа — это прочный и стильный материал, который для многих часто является дорогостоящим, что само по себе должно быть достаточной причиной, чтобы тщательно ухаживать за любыми изделиями из нее. Однако, когда дело доходит до вашей обуви, оставлять её под кроватью или в тёмном шкафу — самая плохая идея.

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