Где категорически нельзя держать кожаную обувь: неожиданная опасность

Кожа – это прочный и стильный материал, который для многих часто является дорогим, что само по себе должно быть достаточной причиной, чтобы тщательно заботиться о любых изделиях из нее. Однако, когда дело доходит до вашей обуви, оставлять ее под кроватью или в темном шкафу – худшая идея.

Материал содержит натуральные масла и белки, которые, к сожалению, достаточно привлекательны для вредителей. К счастью, Лианна Спектор, соучредитель и эксперт по стилю Brand House Direct, австралийского продавца обуви, одежды и аксессуаров, является экспертом в поддержании кожаных сапог в лучшем состоянии, пишет Express.

Она рассказала, что повреждение вредителями является одной из самых недооцененных угроз для кожаных сапог. Эксперт сказала, что ковровые жуки, чешуйницы и моль – это три вредителя, которых вероятнее всего привлекает ваша обувь.

Специалист объяснила, что ковровые жуки являются одними из самых разрушительных для кожаных изделий, поскольку их личинки питаются органическими материалами, включая натуральные животные белки, содержащиеся в коже.

"Если вы заметили что-то похожее на царапины или повреждения поверхности, которые вы не можете объяснить, вам следует тщательно проверить место хранения. Заражение ковровыми жуками может быстро распространяться, если их не обнаружить вовремя".

Чешуйниц привлекает влага, поэтому сапоги, хранящиеся во влажных или сырых условиях, также будут привлекать их. Г-жа Спектор говорит, что "кожаные сапоги, хранящиеся в непроветриваемых помещениях, особенно подвергаются риску".

Она добавила, что "они, как правило, питаются поверхностью кожи, а не зарываются в нее, но со временем такое поверхностное питание может сделать отделку тусклой и ослабить материал".

Моль хорошо известна своим вредом для шерсти и кашемира, но так случилось, что кожа также является ее исключением. Моль тянется к теплой, темной и спокойной среде, а это означает, что сапоги, упакованные после зимы, чрезвычайно уязвимы.

Как бороться

Протирание сапог влажной тряпкой и обработка их хорошим кондиционером для кожи сохраняет материал эластичным и удаляет органические остатки, которые в первую очередь привлекают насекомых".

Также стоит выработать привычку периодически осматривать свои места для хранения вещей. Проверяйте пространство под кроватями, внутри шкафов и возле радиаторов, поскольку это любимые места для заселения вредителей. Раннее выявление проблемы имеет решающее значение.

