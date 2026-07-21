Зачем добавлять лимон при варке яиц и как это влияет на скорлупу: делимся полезным лайфхаком

Чтобы яйца легко чистились и не треснули, опускайте их в кипящую воду. Варите на среднем огне, не давайте сильно кипеть. Сразу после варки обязательно охладите их в ледяной воде, чтобы остановить процесс приготовления и скорлупа отошла без проблем. Если вы предпочитаете закладывать яйца в холодную воду (для некоторых этот метод удобнее, чтобы избежать трещин от кипятка), налейте холодную воду, поставьте на сильный огонь, и как только она активно закипит, уменьшите нагрев и засеките указанное выше время.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно варить яйца, чтобы они хорошо чистились.

Подготовка

Достаньте яйца из холодильника заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры (это предотвратит растрескивание из-за перепада температур).

Варка

Вскипятите воду в кастрюле. Убедитесь, что вода покрывает яйца как минимум на 1-2 сантиметра. Добавьте в кипящую воду 1 чайную ложку соли. Это укрепит скорлупу, и она не треснет.

Сколько варить яйца

Всмятку: 4-5 минут

В мешочек (кремовый желток): 6-7 минут

Вкрутую: 9-10 минут

Охлаждение

Сразу слейте горячую воду и залейте яйца очень холодной водой (можно добавить кубики льда) на 5-10 минут.

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