Как отмыть до блеска пригоревшие сковороды: самые действенные домашние средства

Быстро отмыть пригоревшую сковороду поможет кипячение: достаточно лишь залить дно смесью воды и соды или уксуса, прокипятить 10-15 минут, дать немного остыть и удалить размягчившийся нагар мягкой губкой.

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Редакция FoodOboz делится лучшими домашними средствами, которые очень быстро помогут отмыть пригоревшие сковородки.

Универсальный метод – соль и уксус

Этот способ отлично подходит для восстановления блеска и снятия сильного нагара. Насыпьте на дно слой поваренной соли и залейте 9% уксусом. Доведите смесь до кипения и оставьте на медленном огне на 10-15 минут. Дайте сковороде полностью остыть, после чего осторожно протрите ее губкой.

Для чугунных и стальных сковородок

Чугун и нержавеющая сталь выдерживают агрессивную чистку.

Кипячение с содой

Налейте воду, добавьте 2 столовые ложки соды на каждый литр воды и кипятите 20-30 минут.

Хозяйственное мыло

Натрите мыло на терке, добавьте кальцинированную соду и кипятите сковороду в этом растворе от 30 до 60 минут, после чего смойте нагар.

Для антипригарных и керамических сковородок

Для деликатных поверхностей лучше использовать более щадящие средства без абразивов.

Картофельный крахмал

Насыпьте 2-3 столовые ложки крахмала, добавьте немного воды и прокипятите смесь 20-25 минут, после чего вытрите остатки мягкой тряпкой.

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