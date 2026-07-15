Как отмыть до блеска пригоревшие сковороды: самые действенные домашние средства
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Быстро отмыть пригоревшую сковороду поможет кипячение: достаточно лишь залить дно смесью воды и соды или уксуса, прокипятить 10-15 минут, дать немного остыть и удалить размягчившийся нагар мягкой губкой.
Редакция FoodOboz делится лучшими домашними средствами, которые очень быстро помогут отмыть пригоревшие сковородки.
Универсальный метод – соль и уксус
Этот способ отлично подходит для восстановления блеска и снятия сильного нагара. Насыпьте на дно слой поваренной соли и залейте 9% уксусом. Доведите смесь до кипения и оставьте на медленном огне на 10-15 минут. Дайте сковороде полностью остыть, после чего осторожно протрите ее губкой.
Для чугунных и стальных сковородок
Чугун и нержавеющая сталь выдерживают агрессивную чистку.
Кипячение с содой
Налейте воду, добавьте 2 столовые ложки соды на каждый литр воды и кипятите 20-30 минут.
Хозяйственное мыло
Натрите мыло на терке, добавьте кальцинированную соду и кипятите сковороду в этом растворе от 30 до 60 минут, после чего смойте нагар.
Для антипригарных и керамических сковородок
Для деликатных поверхностей лучше использовать более щадящие средства без абразивов.
Картофельный крахмал
Насыпьте 2-3 столовые ложки крахмала, добавьте немного воды и прокипятите смесь 20-25 минут, после чего вытрите остатки мягкой тряпкой.
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