Забудьте о задержке дыхания и питье воды: этот гениальный трюк останавливает икоту за 10 секунд
Икота всегда случается в самый неподходящий момент. Посреди важной встречи, в полной тишине кинотеатра или на первом свидании. Внезапный звук, издаваемый телом совершенно непроизвольно, быстро привлекает нежелательное внимание.
Это безобидная неприятность, но ждать, пока она пройдет сама собой, часто бывает мучительно. К счастью, есть простое решение, пишет OBOZ.UA.
Главным виновником этой неприятности является диафрагма. Когда эта мышца внезапно и сильно сокращается, голосовые связки быстро смыкаются, создавая этот узнаваемый звук.
Народные традиции предлагают множество решений. От задержки дыхания до питья воды и внезапного пугания людей. Проблема с этими методами заключается не только в том, что они часто не работают, но и в том, что они абсолютно бесполезны.
Простая техника для мгновенного облегчения
Самый эффективный метод базируется на простой дыхательной манипуляции, которая заставляет диафрагму расслабиться. Процесс незаметен и занимает ровно десять секунд.
Прежде всего, необходимо глубоко вдохнуть ртом, что полностью наполняет легкие воздухом. Воздух задерживается, а затем, не выдыхая между выдохами, делается попытка вдохнуть еще немного воздуха. Далее следует третий, крошечный вдох, который растягивает легкие до их предела. В этом положении воздух нужно задерживать в течение десяти секунд.
Это чрезвычайное растяжение диафрагмы действует как своеобразная кнопка сброса. Мышца полностью расслабляется из-за сильного давления и повышенного уровня углекислого газа в крови. Мозг обнаруживает повышенный уровень углекислого газа и переключает внимание на дыхание, что приводит к прерыванию нервных сигналов, которые, в свою очередь, вызывают судороги.
После десяти секунд задержки дыхания, а затем очень медленного, контролируемого выдоха, звук исчезает, дыхание возвращается к нормальному ритму.
Этот простой трюк может спасти вас от многих неловких ситуаций, когда у вас икота. Он быстро восстанавливает контроль над вашим телом, даже не замечая, что произошло.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как держать ноги в тепле зимой.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.