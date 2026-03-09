Забудьте о сухом шампуне: гениальный трюк для свежих волос всего за 5 минут

Сухой шампунь является временным решением, но при регулярном использовании он наносит больше вреда, чем пользы. Со временем он высушивает волосы и повреждает чувствительную кожу головы.

Было лишь вопросом времени, когда кто-то в безграничном мире интернета найдет лучшую, более умную и, прежде всего, здоровую альтернативу. Этот лайфхак, действительно, очень простой и действенный, пишет OBOZ.UA.

Как это работает

Вся философия этого гениального трюка базируется на старой доброй голливудской иллюзии – важно лишь то, что сразу заметно. Хитрость заключается в том, чтобы просто отделить только передние пряди волос. Это волосы, которые обрамляют ваше лицо и из-за постоянных прикосновений и нанесения кремов для лица также быстрее всего становятся жирными. Тем временем завяжите остальные волосы в надежный, тугой хвост.

Дальше начинается самое интересное: вы наклоняетесь над раковиной и смачиваете только корни передних прядей. Быстро вымываете их, сбрызгивая своим любимым ароматизированным шампунем, тщательно смываете и высушиваете полотенцем. Затем берете фен и круглую щетку. Поскольку это чрезвычайно небольшое количество волос, с которым легко справиться, вы потратите ровно пять минут на сушку и укладку.

Уложите передние пряди с объемом наружу, с той фирменной укладкой, которую обычно создают только профессионалы в салонах, используя дорогостоящее оборудование.

