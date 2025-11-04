Забудьте о плесени и грибке: какие растения сами очищают воздух в доме

С понижением температуры в осенне-зимний период во многих домах возрастает риск появления плесени из-за повышенной влажности. Закрытые окна, плохая вентиляция и разница температур между помещением и улицей создают идеальные условия для развития грибка.

Специалисты советуют не только регулярно проветривать дом и пользоваться осушителями воздуха, но и добавить в интерьер комнатные растения. Они действуют как живые фильтры, способные уменьшить уровень влаги и количество спор плесени в воздухе. Об этом сообщило издание Express.

Плющ

По данным исследований, плющ может уменьшить количество спор плесени в воздухе более чем на 70% всего за 12 часов.

Растение впитывает избыточную влагу, поглощает вредные соединения и действует как естественный фильтр. Эксперты советуют размещать плющ именно там чаще всего появляется грибок. Кроме пользы, это растение добавляет уюта: его свисающие побеги хорошо смотрятся в подвесных кашпо или на полках.

Спатифиллум

Спатифиллум – одно из самых популярных растений для очистки воздуха. Его большие блестящие листья поглощают избыточную влагу и вредные вещества, благодаря чему предотвращают образование плесени.

К тому же спатифиллум нейтрализует формальдегид, бензол и трихлорэтилен – токсины, часто присутствующие в бытовой химии. Однако специалисты предостерегают: растение токсично для котов и собак, поэтому его стоит ставить в местах, недосягаемых для животных.

Сансевиерия

Сансевиерия – настоящий чемпион среди неприхотливых комнатных культур. Она прекрасно борется с влагой и очищает воздух от токсинов. Интересно, что в отличие от большинства растений, сансевиерия выделяет кислород даже ночью, поэтому ее часто ставят в спальне.

Главное правило ухода – не переувлажнять почву, ведь избыток воды может привести к появлению плесени в горшке.

Нефролепис

Пышный зеленый папоротник нефролепис хорошо чувствует себя во влажных помещениях, поэтому идеально подходит для ванных комнат или кухонь. Он не только поглощает лишнюю влагу, но и очищает воздух от спор плесени.

Чтобы папоротник эффективно выполнял свои функции, его следует ставить в местах с рассеянным светом и регулярно опрыскивать листья водой.

Пальмы

Некоторые виды пальм, в частности бамбуковая или пальма леди, также помогают уменьшить влажность в помещении. Они поглощают лишнюю воду из воздуха, очищают его от вредных веществ и создают приятный микроклимат. Специалисты советуют ставить пальмы в ванной комнате или возле окон, где чаще всего образуется конденсат.

Не забывайте периодически вытирать пыль с листьев – это улучшает их способность фильтровать воздух.

Как предотвратить появление плесени

Проветривайте помещение ежедневно, особенно после душа или приготовления пищи. Не ставьте горшки вплотную к стенам, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Используйте поддоны с дренажем и избегайте застоя воды. Раз в несколько недель обтирайте листья влажной салфеткой, чтобы снять пыль. Комбинируйте разные виды растений – это создаст естественный баланс в вашем доме.

