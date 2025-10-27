Их выбирают эксперты: почему терракотовые горшки – лучшие для цветов

Терракотовые горшки для цветов люди используют веками, и как бы ни совершенствовались материалы, популярность терракоты не проходит. Но в чем ее секрет?

Чтобы разобраться с этим вопросом, блог Марты Стюарт обратился к профессиональным садоводам. Оказалось, что преимуществ для растений у терракоты просто множество. И вот в чем они заключаются.

Воздухопроницаемость

Терракотовые контейнеры часто ценятся за воздухопроницаемость, что способствует здоровью растений. Такой контейнер позволяет дышать корням, что помогает предотвратить переувлажнение и корневую гниль. При этом пористая терракота достаточно хорошо удерживает влагу, что уберегает растения от слишком быстрого пересыхания. А это особенно важно в жару или, скажем, во время отопительного сезона.

Регулирование влажности

Совокупность первых двух особенностей позволяет терракотовым горшкам самостоятельно удерживать влажность субстрата на оптимальном уровне. Земля внутри остается увлажненной, но не мокрой, что уберегает ее от заболачивания и развития плесени. В таких горшках можно выращивать даже растения, которые предпочитают сухой грунт – суккуленты и средиземноморские травы.

Теплоизоляция

Терракотовые горшки обеспечивают корням растений эффективную защиту как от жары, так и от холода. Однако стоит помнить, что терракота растрескивается на морозе, поэтому такие контейнеры не стоит оставлять на улице на зиму.

Эстетичность

В выборе горшков мы руководствуемся не только их качествами, но и внешним видом. Натуральная терракота считается чем-то вневременным и традиционным. Она имеет свой особый природный цвет и интересную фактуру, что делает ее вечной классикой. Терракотовые горшки хорошо вписываются в интерьер любого стиля. Особенно подходят они к помещениям в эко-стиле и к винтажным интерьерам.

Прочность

Несмотря на то что терракота достаточно легко бьется, если ею не бросаться и не стучать по ней со всей силы, такой горшок легко прослужит много-много лет и нисколько не потеряет при этом своих свойств. Такие контейнеры тяжелые, поэтому выдержат даже достаточно сильный ветер, а еще устойчивы к влажности и колебаниям температуры в любом диапазоне выше 0 градусов.

Экологичность

Терракотовые горшки изготавливают из натуральной глины и обжигают без глазури и химикатов. Это делает их наиболее экологичным выбором из всех возможных. Этот материал является полностью биоразлагаемым, а в использовании абсолютно инертным – на него не может быть аллергии у людей и домашних животных.

Особенности выращивания растений в терракоте

Несмотря на все свои преимущества, терракотовые горшки не лишены недостатков. Их главный недостаток в том, что они не переносят морозов. Поэтому их не стоит использовать для выращивания растений на улице круглый год.

Не очень хорошо подходят они и для влаголюбивых растений, ведь пропускают воздух и постепенно испаряют влагу. Впрочем, если вы готовы регулярно поливать свои цветы без пропусков, то этим недостатком можно пренебречь.

