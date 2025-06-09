Забудете о бессоннице! Назван 'трюк', который помогает быстро заснуть - даже в самолете

Проблемы со сном, тревожность, бессонница в дороге - знакомо многим. Однако существует простая техника, которая помогает заснуть быстрее и эффективнее - даже в таких сложных условиях, как перелет.

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Речь идёт о методе 4-7-8, активно используемом в медицине сна. В чем его суть, – рассказывает OBOZ.UA.

Метод 4-7-8 происходит из дыхательных практик йоги. Его главная цель - успокоить нервную систему, снизить уровень стресса и погрузить тело в состояние глубокой релаксации. Это упражнение базируется на четкой последовательности:

вдох через нос в течение 4 секунд,

задержка дыхания на 7 секунд,

медленный выдох через рот в течение 8 секунд.

Цикл повторяется несколько раз – обычно 4-6. Уже после нескольких минут такого дыхания организм начинает успокаиваться, частота сердцебиения замедляется, мысли упорядочиваются – и тело готовится ко сну.

Почему это работает?

Физиологически метод 4-7-8 активирует парасимпатическую нервную систему – ту самую, что отвечает за отдых и восстановление. Как объясняет доктор Рэйчел Кин, такая дыхательная практика помогает выйти из режима "бей или беги" и вернуть организм в состояние покоя.

Специалист по интегративной медицине доктор Мелисса Янг добавляет, что регулярное применение этой техники не только способствует засыпанию, но и снижает общий уровень стресса.

В отличие от фармакологических средств, метод 4-7-8 не имеет побочных эффектов, не вызывает зависимости и может применяться в любом возрасте.

Как начать:

Займите удобное положение (сидя или лежа).

Закройте глаза.

Сделайте полный выдох.

Начните дыхательный цикл: 4-7-8.

Повторите несколько раз.

Когда еще можно использовать:

перед сном, если не можете заснуть;

во время стрессовых ситуаций (экзамены, выступления, собеседования);

при панических атаках или навязчивых мыслях;

после тяжелого рабочего дня, чтобы расслабиться.

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