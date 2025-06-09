'Маленькая этикетка': назван трюк, который позволит ускорить получение багажа в аэропорту

Туристам дали лайфхак, как быстро получить свой багаж сразу же после выхода из самолета. Есть один тип чемодана, который будет гарантированно выдан первым – тот, на котором есть маленькая этикетка с надписью "хрупкий".

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Чтобы избежать долгого ожидания на конвейерной ленте, можно попросить сотрудника на регистрации прикрепить наклейку "хрупкий" на чемодан. Об этом трюке рассказал сотрудник регионального аэропорта США, а бывший агент по регистрации подтвердил, что это действительно работает, пишет Mirror.

По его словам, сумки всегда будут загружаться спереди назад на тележки для багажа, так что если вы сдаете багаж последним, ваши сумки будут в последней тележке для багажа.

Однако, этот трюк может быть довольно рискованным, так как пассажиры могут пропустить время закрытия регистрации.

Но есть еще один лайфхак, который гораздо проще выполнить: попросите сотрудника на регистрации прикрепить наклейку "хрупкий" к вашему багажу перед его отправкой. Сумки, обозначенные как хрупкие, часто загружаются последними, поэтому их выдают первыми.

Эксперт по путешествиям Кэти Настро из компании Going также сказала, что люди, которые часто путешествуют, могут получить статус в определенной авиакомпании. Это дает некоторые преимуществ, включая приоритет выгрузки сумок в первую очередь.

У некоторых авиакомпаний есть специальные бирки для таких пассажиров, поэтому сотрудникам гораздо проще идентифицировать их и отделять от остальных.

Однако Джесси Нойгартен, другой эксперт по авиакомпаниям из Dollar Flight Club, рассказал, что единственный способ гарантированно получить багаж одним из первых – это лететь первым классом.

"Багаж для пассажиров первого класса часто перевозится на отдельной тележке и сортируется для быстрой доставки. Это одна из немногих постоянных льгот, которые авиакомпании все еще отдают приоритет – и да, она часто работает", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стюардесса назвала напиток, который сложнее всего подавать на борту самолета. По ее словам, худший заказ на борту – это диетическая кола или любой другой газированный напиток из банки.

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