'За три недели до гибели'. Подруга Ирины Фарион рассказала о ее неожиданной встрече во Львове с экс-мужем

Ближайшая подруга и коллега Ирины Фарион, которая погибла в середине июля в результате вооруженного нападения, впервые публично рассказала, какие отношения она поддерживала с бывшим мужем Остапом Семчишиным, от которого имела взрослую дочь Софию. А также призналась, какая неожиданная встреча с ним прошла за три недели до смерти известной украинки.

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Об этом Оксана Микитюк, доцент кафедры украинского языка НУЛП, рассказала в интервью OBOZ.UA. Ее объединяли с Ириной Фарион три десятилетия дружбы .

"Это очень положительный мужчина, – рассказывает Оксана Микитюк об Остапа Семчишине. – В свое время они развелись, не сошлись в каких-то вещах, однако Ирина всегда очень хорошо о нем отзывалась. И, несмотря на то, что были давно не вместе, сохраняли хорошие отношения. Однако произошла ситуация, когда Остап пошел на войну, контакты как-то потерялись. Ирина постоянно говорила: "Нужно выяснить, где он, в какой бригаде, что там". Но потом, к большому счастью, Остап сам позвонил по телефону Софийке, когда пришел в отпуск. Тогда они втроем встретились. Это произошло за три недели до гибели Ирины".

В интервью Оксана Микитюк также рассказала о зяте Ирины Фарион, который тоже с оружием в руках защищает Украину: "А если речь идет о зяте Василько, то я вспомнила такой эпизод. Приходим мы как-то в дом, где жила мама Ирины. Она сидит в беседке и молится. Ирина склонилась к ней и обращается в шутку: "Рассказывайте, Ярославе Степановне, о чем молитесь?". А мама отвечает: "Я так хочу, чтобы Софийка встретила мужчину, который был бы национальным и религиозным". И она вымолила такого зятя. Василек совершенно отвечал той жизненной дороге, по которой шли Ира и ее Софийка. Поэтому когда началась война, что сделал мужчина, которого моя подруга называла своим сыном? Ушел на войну".

В октябре прошлого года Ирина Фарион на своей странице в Facebook публично ответила тем, кто распространял слухи, что никто из ее родных не воюет за Украину: "Звонит побратим с войны и рассказывает, что в день ментального здоровья пришли к так называемым проблемным бойцам психологи. И как-то зашла речь о Фарионе. Так психологи сразу получили стресс и начали кричать, что у Фарион двое сыновей и зять – и они не воюют. Так показываю фотографии. Имею дочь и воюющего зятя. Бывший муж тоже воюет. И возлюбленный воюет".

К слову, о своем любимом мужчине Ирине Фарион предпочитала не рассказывать. Известно лишь, что пара проживала в гостевом браке. Об этом бывший нардеп и известный языковед рассказывала в одном из своих интервью.

Полное интервью с Оксаной Микитюк читайте здесь.

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