'За один день мы накормили 16 тысяч эвакуированных': история Светланы из Белогородки в спецпроекте '1000 дней. Тысячи историй' Музея 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

19 ноября Украина пересекла тысячу дней полномасштабного вторжения. К этой дате Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова создал спецпроект "1000 дней. Тысячи историй". В нем — 20 знаковых вех великой войны. Знакомим вас с некоторыми героями этого проекта. История Светланы из Белогородки – одна из тысяч, которые собрал Музей. Больше историй по ссылке.

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Это село в марте 2022 года первым встречало колонны автомобилей и автобусов с временно оккупированной Киевщины. В них — дети, женщины, пожилые люди. Светлана, социальная работница, с самого начала вторжения заботилась о том, чтобы в громаде была еда.

9 марта 2022 года на захваченной врагом Киевщине наконец-то открыли гуманитарный коридор. В тот день на рыночной площади в Белогородке накормили около 16 тысяч человек. Приезжали колонны и в последующие дни.

"Люди были испуганы, не готовы идти на контакт. Мы подходили к автобусам и раздавали еду прямо там. Кто рассказывал, что давно не ел и не пил ничего. Кто-то признавался, что оставил дома близких", — вспоминает Светлана.

По ее словам, удалось поддержать всех эвакуированных, потому что к делу приобщился чуть ли не каждый житель громады. На кухне работали все: учителя, заместители, директора, главные бухгалтеры.

"Однажды пришли двое детей лет по 16 с вопросом, чем они могут помочь. Я сказала им сварить борщ, дала пятилитровое ведро. Вы бы видели, с каким удовольствием они проделали работу!", — вспоминает Светлана.

И добавляет, что материальные аспекты в тот период потеряли смысл, а сплачивание людей и стремление каждого помочь, чем он может, стало решающим. История Светланы здесь.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова содержит уже более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Расскажите свою историю на портале Музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.