За неделю энергетики зажили дома 200 тысяч семей после вражеских атак – ДТЭК

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома более 193 тысяч семей, чьи дома были без света в результате вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что на прошлой неделе в Донецкой области энергетики вернули свет в дома 122,7 тысяч семей после вражеских атак.

В то же время на Днепропетровщине ремонтные бригады ДТЭК смогли вернуть электроснабжение в почти 49 тысяч домов.

Также продолжает страдать от регулярных вражеских атак Киевщина и столица, где на прошлой неделе энергетики смогли восстановить электричество для 8,5 тысяч и 12,5 тысяч семей соответственно.

Кроме того, за неделю энергетики вернули свет почти тысяче домов в Одесской области.

Напомним, в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось восстановить электроснабжение в 443 тысячах домов, которые обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве.